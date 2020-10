Humax Aura is de eerste Android TV 4K Freeview Play-recorder

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Humax heeft een 4K HDR Freeview Play-recorder aangekondigd met een verschil; het wordt aangedreven door Android TV.

Dat betekent dat de Humax Aura niet alleen digitale tv-programmas kan afspelen en opnemen in maximaal 4K en op meer dan 70 kanalen, maar ook toegang heeft tot honderden apps in de Google Play Store.

Het heeft ook een ingebouwde Google Assistent voor spraakinteractiviteit en met de Chromecast-functionaliteit kun je inhoud streamen via je mobiele apparaat als er nog geen app beschikbaar is.

De Aura wordt geleverd met drie digitale tuners en stelt je in staat om tot vier shows tegelijk te bekijken, terwijl je een vijfde opneemt. U kunt uw opnamen ook downloaden naar een iPhone, iPad of Android-apparaat om ze offline te bekijken.

Als Freeview Play- box kan het u ook helpen bij het inhalen van tv-programmas door gewoon terug te scrollen door de EPG (elektronische programmagids) en inhoud te selecteren. Dat opent dan de relevante inhaal-tv-service-app.

Het apparaat heeft ook een speciale Kids Zone met een veilige omgeving voor kinderen om zorgvuldig samengestelde inhoud te bekijken.

"Aura is ontworpen om centraal te staan in de home entertainment-ervaring van een gezin. De allereerste Freeview Play Recorder die is gebouwd op het Android TV-platform, biedt een volledig geïntegreerde omgeving die de voorkeuren en favoriete inhoud van het individu of gezin weerspiegelt, "zei Humax-directeur, Rob Peacock.

De Humax Aura is vanaf november verkrijgbaar en kost £ 249 voor het 1TB-model (500 opnames), £ 279 voor de 2TB-versie (1.000 opnames).

Geschreven door Rik Henderson.