Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tenzij u de laatste jaren onder een steen hebt geleefd, bent u ongetwijfeld een van de vele virale video's tegengekomen die over de hele wereld op Ring-deurbellen zijn vastgelegd.

De clips zijn al miljoenen keren bekeken en laten van alles zien, van portiekpiraten tot grappen en aanzoeken.

-

Amazon is niet tevreden met enkel de verkoop van de deurbellen, maar wil ook een deel van de taart en brengt een clipshow uit onder de naam Ring Nation.

Ring Nation is een clipshow die verwant is aan America's Funniest Home Videos of You've Been Framed, met als belangrijkste verschil dat hij zich volledig concentreert op Ring-beelden van de deurbel.

Yep, dat zijn niet alleen videobeelden van de deurbel, we zijn er vrij zeker van dat het uitsluitend Ring-deurbellen zullen zijn - aangezien de fabrikant die eigendom is van Amazon de show produceert.

De drie producenten van Amazon zijn MGM Studios en Big Fish Entertainment, en dat is nogal een team dat ze hebben samengesteld.

De hilarische komiek Wanda Sykes, die je misschien kent van The Marvelous Mrs. Mavel en The Upshaws, is aangetrokken om de show te hosten en zal de clips van commentaar voorzien.

Wat de inhoud betreft, zegt Barry Poznick, president van alternatieve televisie & Orion TV bij MGM dat we alles kunnen verwachten "van het ongelooflijke, tot de hilarische en opbeurende must-see virale momenten uit het hele land elke dag, Ring Nation biedt iets voor iedereen die thuis kijkt."

Ring Nation is ingesteld om te lanceren in syndicatie op 26 september 2022. Het is echter nog niet bevestigd waar je het precies kunt bekijken.

Gezien de drie Amazon-bedrijven achter de show, verwachten we dat het naar Amazon Prime Video komt. We zullen dit artikel updaten als we het zeker weten.

Prime Video is gratis met een Amazon Prime-lidmaatschap dat $12,99/£7,99 per maand kost of, als je dat liever hebt, kun je je exclusief op Prime Video abonneren voor $8,99/£5,99 per maand.

squirrel_widget_237190

Wat is het beste streamingapparaat voor uw tv? Onze topaanbeveling is de Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ook uitstekend zijn de Google Chromecast met Google TV, de Roku Express 4K, de Apple TV 4K en de Amazon Fire TV Stick.

Er zijn nog geen trailers, maar we zullen ze hier toevoegen zodra ze verschijnen.

Als je dolgraag een paar virale Ring-deurbelmomenten wilt bekijken, is het goede nieuws dat er al tonnen plaatsen zijn gevuld met dit soort inhoud.

We raden aan om te beginnen met de subreddit r/CaughtOnRing, maar er is net zo veel te vinden op platforms zoals TikTok en YouTube.

Geschreven door Luke Baker.