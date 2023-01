Hisense kondigt ULED X beeldschermtechnologie en mini-LED TV's aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het Chinese technologiebedrijf Hisense heeft op CES 2023 een reeks nieuwe Mini-LED televisies en ULED X beeldschermtechnologie aangekondigd.

Die nieuwe Hisense-technologie, ULED X genaamd, belooft intelligente backlight-regeling, meer dan 5.000 lokale dimzones en een piekhelderheid van 2.500 nits.

Als ULED X een belletje doet rinkelen, zou dat moeten. Dit is de bijgewerkte versie van de Hisense ULED-technologie en maakt gebruik van een 16-bits algoritme voor lichtregeling dat volgens het bedrijf zorgt voor soepeler dimmen en betere kleureffecten. Hisense denkt zelfs dat zijn ULED X-schermen goed zijn voor twee keer het dynamische bereik van een OLED-tv, terwijl ze de helderheid van een Quantum LED-paneel hebben.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de Hi-View Engine X chipset die meer dan 20.000 Mini LEDs aanstuurt in een groot aantal dimzones. Dit alles zorgt voor een scherm van maximaal 85 inch met een 30% grotere kijkhoek en minder reflecties. De gebruikelijke technologie is natuurlijk inbegrepen, met Dolby Vision, Wi-Fi 6e, en Freesync Premium Pro slechts enkele van de marketing buzzwords die worden gegooid rond.

Hisense is behoorlijk optimistisch over zijn ULED X televisies en beweert dat ze "een onmiskenbare wow-factor" bieden. De eerste generatie ULED X TV's zal UX heten, maar echte details over hoe die line-up eruit zal zien zijn nog niet gedeeld. Het is echter nog relatief vroeg voor Hisense op CES 2023, dus we kunnen misschien hopen dat we eerder vroeger dan later meer te weten komen. Zo niet, dan zal 2023 zeker genoeg te delen hebben naarmate de maanden vorderen.

Geschreven door Oliver Haslam.