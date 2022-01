De nieuwe mini-led-tv's van Hisense bieden tot 120 Hz en Google TV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hisense is op CES 2022 in Las Vegas om een nieuwe reeks tv's aan te kondigen. Het grootste voordeel is dat het all-in gaat op Mini LED , met zijn nieuwste tv's die tot 2.000 nits bieden en high-refresh 4K 120Hz gaming-functies.

Het topmodel is de 75-inch U9H, die gebruik maakt van Mini LED Quantum Dot-technologie. Het beschikt over 1.280 full-array lokale dimzones, het dubbele van de nits (2.000) van het vorige U9G-model, en het wordt geleverd met Google TV - net als alle Hisense-tv's voor 2022. Afgezien van de 4K 120Hz variabele verversingssnelheid, kun je verwachten Dolby Vision samen met Dolby Vision IQ , een Filmmaker-modus voor nauwkeurigere kleuren en een automatische lage latentiemodus.

Het bevat ook een bijgewerkte processor, ATSC 3.0-tuner en 2.12-audiokanaalconfiguratie met Dolby Atmos- ondersteuning. De U9H komt in de zomer van 2022 aan voor $ 3.200. Nog geen woord over Britse prijzen.

De andere twee wetenswaardige sets zijn de U8H en U7H.

De Mini LED-aangedreven U8H beschikt over 1.500 nits, de Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ en HDR10+ . Anders is het vergelijkbaar met de U9H, compleet met de 4K 120Hz variabele verversingssnelheid, Freesync-ondersteuning en Dolby Atmos-geluid. De U8H komt in de zomer van 2022 aan. Het heeft een vanafprijs van $ 1.100 en zal beschikbaar zijn in 55-, 65- en 75-inch schermformaten.

De U7H is een LED-model, maar heeft nog steeds Dolby Vision IQ, Filmmaker-modus, HDR10+, Freesync en 4K 120Hz variabele verversingsfrequenties. Het zal vanaf de zomer van 2022 beschikbaar zijn in maten van 55 tot 85 inch, beginnend bij $ 800.

Ten slotte is er de U6H. Het is een 60Hz-set met Dolby Vision IQ, HDR10+ en Filmmaker-modus. Het begint bij $ 580 en zal tegelijkertijd met de rest van het assortiment beschikbaar zijn in maten van 50 tot 75 inch.