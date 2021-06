Hisense biedt tot £ 500 cashback op geselecteerde tvs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hisense is de officiële tv-sponsor van Euro 2020 en biedt momenteel tot £ 500 cashback op geselecteerde tvs die vóór 27 juli 2021 zijn gekocht. Daarnaast krijg je twee jaar garantie.

Zoals gebruikelijk bij cashback-aankopen, moet je je geld claimen nadat je je tv hebt gekocht - je kunt dit vóór 23 september doen.

Het aanbod is verkrijgbaar bij een reeks deelnemende retailers, waaronder AO.com, Argos, Currys en Amazon, en de modellen die worden gedekt, omvatten het assortiment 2021-modellen.

Hisense kondigde onlangs aan dat zijn 2021-reeks tvs beschikbaar was gekomen in het VK, inclusief de middenklasse A6G die verkrijgbaar is in verschillende formaten van 43 tot 75-inch.

Ook nieuw is het vlaggenschip van de 75-inch U9GQ met meer dan 10.000 LEDs op het mini-LED-display en Quantum Dot Color die ondersteuning biedt voor meer dan een miljard kleuren op het HDR 10+/Dolby Vision-compatibele 120Hz-scherm.

De A9G OLED is verkrijgbaar in zowel 55- als 65-inch versies met HDR10+ en Dolby Vision iQ en IMAX Enhanced-certificering. Dan zit de U8GQ 4K HDR TV boven de nieuwe A7GQ en de E76GQ ook met en Dolby Vision en Atmos ondersteuning. Ten slotte biedt de A4G DTS:Virtual:X surround sound.

De fabrikant biedt ook zijn ultra-short-throw laserprojectie-tvs aan, ook wel laser-tvs genoemd - ze klokken in op enorme 88- en 100-inch formaten.

Hisense was ook een belangrijke sponsor van het WK 2018 in Rusland toen het speciale editie-tvs lanceerde en een app om wedstrijden in 4K HDR weer te geven.

Hisense heeft de afgelopen jaren ook Roku-tvs in Europa gelanceerd om toe te voegen aan het bereik dat het al in de VS had.

Over de cashback-aanbieding zei Arun Bhatoye, hoofd marketing bij Hisense UK: "We zijn trots op het leveren van geavanceerde tv-technologieën tegen fantastische prijzen, en deze tijdelijke aanbieding is de perfecte gelegenheid voor shoppers om nog meer uit hun producten te halen. aankoop."

Geschreven door Dan Grabham.