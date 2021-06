Hisense biedt besparingen op tvs en keukentechnologie voor Euro 2020

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hisense is de officiële tv-sponsor van Euro 2020 en biedt momenteel tot £ 1.000 korting op geselecteerde tvs. Je kunt ook tot £ 100 cashback krijgen op keukentechnologie.

Hisense heeft onlangs ook aangekondigd dat zijn 2021-reeks tvs beschikbaar is gekomen in het VK, inclusief de middenklasse A6G, die beschikbaar is in een reeks maten van 43 tot 75-inch.

Het vlaggenschip 75-inch U9GQ beschikt over meer dan 10.000 LEDs over het Mini-LED-display en is voorzien van Quantum Dot Color die u ondersteuning biedt voor meer dan een miljard kleuren op het HDR 10+/Dolby Vision-compatibele 120Hz-scherm.

De A9G OLED is verkrijgbaar in zowel 55- als 65-inch versies met HDR10+ en Dolby Vision iQ en IMAX Enhanced-certificering.

Dan zit de U8GQ 4K HDR TV boven de nieuwe A7GQ en de E76GQ ook met en Dolby Vision en Atmos ondersteuning. Ten slotte ondersteunt de A4G DTS:Virtual:X surround sound.

De fabrikant biedt ook zijn ultra-short-throw laserprojectie-tvs aan, ook wel laser-tvs genoemd - ze klokken in op enorme 88- en 100-inch formaten.

Hisense was ook een belangrijke sponsor van het WK 2018 in Rusland toen het speciale editie-tvs lanceerde en een app om wedstrijden in 4K HDR weer te geven.

Hisense heeft de afgelopen jaren ook Roku-tvs in Europa gelanceerd om toe te voegen aan het bereik dat het al in de VS had.

Geschreven door Dan Grabham.