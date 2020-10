Hisense-deal: handel nu om veel te besparen op deze 4K UHD-tvs deze Amazon Prime Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hisense heeft momenteel een aantal van de beste 4K-tvs met de beste prijs-kwaliteitverhouding op de markt en bepaalde modellen worden zelfs nog betaalbaarder als onderdeel van Amazon Prime Day in het VK.

Drie afzonderlijke 4K UHD HDR-modellen zijn zwaar verdisconteerd in de twee dagen van besparing van Amazon, wat betekent dat je snel moet handelen als je een nieuwe tv voor je woonkamer wilt kopen.

De meest in het oog springende besparing is beschikbaar voor de 55-inch U7QFT , met een prijsdaling van £ 899 naar £ 548 - een gigantische totale reductie van £ 351. Er zijn echter meer uitgebreide deals voor de AE7000 , wat betekent dat degenen die een andere maat willen, geluk hebben.

De 65-inch (£ 498, verlaagd van £ 749), 55-inch (£ 368, verlaagd van £ 549), 50-inch (£ 318, verlaagd van £ 449) en 43-inch (£ 268, verlaagd van £ 399) zijn allemaal beschikbaar tegen een veel goedkoper tarief dan normaal, waardoor u kunt genieten van 4K-resoluties en HDR-opschaling voor een zeer redelijke instapprijs.

Als geen van deze Hisense-modellen jouw tas is, dan is er ook de 55-inch AE7400 om te overwegen, die nu is verlaagd van £ 599 naar £ 378. Gezien de grootte van deze tv en de functies, waaronder Dolby Vision HDR en DTS Virtual: X, is dit een uitstekende deal.

Prime Day is de jaarlijkse verkoop van Amazon, exclusief voor Prime-leden die zich abonneren op Amazon Prime . Dit jaar krijgen Prime-leden in de VS, het VK en verschillende andere landen over de hele wereld van 13 oktober tot 14 oktober toegang tot duizenden kortingen op Amazon. Pocket-lint belicht de beste deals voor Amerikaanse en Britse Prime-leden in de volgende razzias:

Geschreven door Conor Allison.