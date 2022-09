Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Transformers hebben hun eigen film universum. Het omvat zes live-action films die wereldwijd meer dan 4,8 miljard dollar hebben opgebracht.

De Transformers-franchise is gebaseerd op een zeer succesvolle lijn transformerend speelgoed die Hasbro in 1984 lanceerde. Er zijn verschillende animatieseries en films uit voortgekomen, maar deze gids richt zich alleen op de moderne live-action films. Ze volgen de lore achter het speelgoed en de animatieseries en strips, met de nadruk op twee groepen robots - de Autobots en de Decepticons - die op aarde aankomen na de vernietiging van hun thuisplaneet Cybertron.

Het Transformers-universum wordt nog verder uitgebreid met Transformers: Rise of the Beasts, die in 2023 zal verschijnen. Ron Perlman zal de hoofdrol spelen als Optimus Primal, een Transformer die verandert in een Guerilla in plaats van een auto. Voordat je de nieuwe film bekijkt, is het de moeite waard om de vorige Transformers-films te bekijken. Het is belangrijk op te merken dat ze niet in chronologische volgorde zijn. De meest recente film in de serie, Bumblebee uit 2018, is eigenlijk chronologisch gezien de eerste film.

We hebben de Transformers-films gerangschikt in de volgorde van de gebeurtenissen die plaatsvinden - in plaats van de releasedatum. Maar als je de films wilt bekijken op basis van wanneer ze in de bioscoop komen, hebben we dat ook opgenomen.

Hoe bekijk je de Transformers films in chronologische volgorde

HIERONDER KUNNEN SPOILERS STAAN. Ga naar de onderkant van deze gids voor de beknopte versie zonder spoilers.

Bumblebee (2018)

Regisseur: Travis Knight

Travis Knight Scenario: Christina Hodson

Christina Hodson Starring: Hailey Steinfeld, John Cena

Hailey Steinfeld, John Cena Gebaseerd op: Transformers van Hasbro

Transformers van Hasbro Productiemaatschappij: Allspark Pictures

Allspark Pictures Distributeur: Paramount Pictures

Paramount Pictures Speelduur: 114 minuten

114 minuten Box office: 468 miljoen dollar

468 miljoen dollar Waar te streamen: Amazon Prime Video

De nieuwste Transformers-film is de eerste die je moet bekijken in de serie, want het verklaart de komst van de Transformers op aarde - en, meer specifiek, het dient als een oorsprongsverhaal voor Bumblebee. Dit is de enige film in de Transformers-filmreeks die niet door Michael Bay is geregisseerd, hoewel hij wel als producent heeft gefungeerd.

In Bumblebee speelt Hailee Steinfeld de hoofdrol als Charlie, een tiener die de dood van haar vader moet verwerken. Ze ontdekt een in elkaar geslagen gele Volkswagen Kever op een autokerkhof en komt er al snel achter dat de oude auto eigenlijk een beschadigde gele Transformer is, genaamd Bumblebee (Dylan Brien).

Transformers (2007)

Regisseur: Michael Bay

Michael Bay Scenario: Roberto Orci, Alex Kurtzman

Roberto Orci, Alex Kurtzman Starring: Shia LaBeouf, Megan Fox

Shia LaBeouf, Megan Fox Gebaseerd op: Transformers van Hasbro

Productiemaatschappij: DreamWorks Pictures, Hasbro

DreamWorks Pictures, Hasbro Distributeur: Paramount Pictures

Looptijd: 143 minuten

Box office: 709 miljoen dollar

miljoen Waar te streamen: Amazon Prime Video

Transformers is de eerste film in de serie, maar speelt zich af in de moderne tijd (2007) en heeft Shia Lebouf als Sam Witwicky. Hij is een tiener die op zoek is naar zijn eerste auto. Gelukkig voor hem is een oude Camaro die hij koopt een Transformer die bekend staat als Bumblebee, en Bumblebee helpt Sam het meisje te krijgen dat hij altijd al wilde. Dat is Mikaela Banes, gespeeld door Megan Fox.

De drie raken verstrikt in een oorlog om een object dat bekend staat als de All Spark. De Autobots, geleid door Optimus Prime, willen de All Spark om hun thuisplaneet Cybertron te herbouwen. Ondertussen zijn de Decepticons de gezworen vijanden van de Autobots, en zij willen de All Spark gebruiken om een nieuw leger van transformatoren te creëren uit de machines van de Aarde om de Autobots te verslaan.

De eerste Transformers film werd geregisseerd door Michael Bay. Hij zou de volgende vier Transformers films regisseren. Nog een interessante opmerking: Peter Cullen, die Optimus Prime stemde in de Transformers animatieserie, keerde terug om Optimus Prime te stemmen voor de live-action films.

Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Regisseur: Michael Bay

Michael Bay Scenario: Ehren Kruger, Roberto Orci

Ehren Kruger, Roberto Orci Starring: Shia LaBeouf, Megan Fox

Shia LaBeouf, Megan Fox Gebaseerd op: Transformers van Hasbro

Transformers van Hasbro Productiemaatschappij: DreamWorks Pictures, Hasbro

DreamWorks Pictures, Hasbro Distributeur: Paramount Pictures

Paramount Pictures Speelduur: 149 minuten

149 minuten Box office: 836 miljoen dollar

836 miljoen dollar Waar te streamen: Amazon Prime Video

Shia Lebouf en Megan Fox hernemen hun rollen en keren terug om de hoofdrol te spelen in een vervolg Transformers film geregisseerd door Michael Bay. Het speelt zich twee jaar na het origineel af. Sam heeft visioenen sinds hij in de vorige film een scherf van de All Spark vasthield. Ondertussen gelooft de oorspronkelijke Decepticon - de Gevallenen - dat Sams de weg kan wijzen naar het vinden van een geheel nieuwe energiebron.

Transformers: Dark of the Moon (2011)

Regisseur: Michael Bay

Michael Bay Scenario: Ehren Kruger

Ehren Kruger Starring: Shia LaBeouf, Josh Duhamel

Shia LaBeouf, Josh Duhamel Gebaseerd op: Transformers van Hasbro

Transformers van Hasbro Productiemaatschappij: Hasbro

Hasbro Distributeur: Paramount Pictures

Paramount Pictures Speelduur: 154 minuten

154 minuten Box office: 1,1 miljard dollar

1,1 miljard dollar Waar te streamen: Amazon Prime Video

Dark of the Moon speelt zich af vier jaar nadat de Autobots de Fallen hebben verslagen. Het ziet Sam Witwicky niet langer werken met de Autobots en worstelen om werk te vinden, terwijl de Optimus en de rest van de bende samenwerken met de Amerikaanse regering om Decepticon aanvallen te stoppen.

Maar wanneer de Autobots horen over een schip van Cybertron dat in de vroege jaren '60 op de maan is neergestort, is het aan Sam om hen op de hoogte te brengen van de waarheid (cruciaal, voordat de Decepticons een verwoestende aanval op Aarde kunnen uitvoeren).

Transformers: Age of Extinction (2014)

Regisseur: Michael Bay

Michael Bay Scenario: Ehren Kruger

Ehren Kruger Starring: Mark Wahlberg, Stanley Tucci

Mark Wahlberg, Stanley Tucci Gebaseerd op: Transformers van Hasbro

Transformers van Hasbro Productiemaatschappij: Hasbro

Hasbro Distributeur: Paramount Pictures

Paramount Pictures Speelduur: 165 minuten

165 minuten Box office: 1,1 miljard dollar

1,1 miljard dollar Waar te streamen: Amazon Prime Video

Age of Extinction begint met de Transformers die als outlaws leven - na de gebeurtenissen van Dark of the Moon. Optimus Prime is extreem beschadigd en woont in Mexico City, waar hij wordt ontdekt door Cade Yeager (Mark Wahlberg) en zijn dochter Tessa (Nicola Peltz).

Wanneer Cade en zijn dochter bijna worden vermoord omdat ze Optimus hebben geholpen, hebben ze geen andere keuze dan de Autobots te helpen bij het ontrafelen van een mysterie dat teruggaat tot het uitsterven van de dinosauriërs.

Transformers: The Last Knight (2017)

Regisseur: Michael Bay

Michael Bay Scenario: Art Marcum

Art Marcum Starring: Mark Wahlberg, Josh Duhamel

Gebaseerd op: Transformers van Hasbro

Productiemaatschappij: Paramount Pictures, Hasbro

Paramount Pictures, Hasbro Distributeur: Paramount Pictures

Looptijd: 149 minuten

Box office: 605 miljoen dollar

miljoen Waar te streamen: Amazon Prime Video

Aangezien de vorige films aanstipten dat de Transformers betrokken waren bij de piramides, de maanlanding en het uitsterven van de dinosauriërs, vraag je je misschien af waar deze volgende film naartoe gaat. Nou, de volgende is Stonehenge en Koning Arthur's hof.

De Amerikaanse regering zit achter de Autobots aan en heeft zelfs een speciale eenheid om op ze te jagen. Cade Yeager verbergt er veel in zijn sloperij. Al snel ontdekt hij dat een groep Transformers in een ver verleden Merlijn een staf heeft gegeven om koning Arthur te helpen. Die staf kan via Stonehenge de aarde van zijn energie ontdoen. Nu moet Cade samenwerken met de overgebleven Autobots om die staf op te sporen voordat de regering of Megatron dat doet.

Waar past de nieuwe Transformers film in deze volgorde?

Er gaan geruchten dat de volgende film zich in de jaren '90 afspeelt - dus kom na de release hier terug om te zien waar hij bij de rest van de films past.

Transformers: Rise of the Beasts (2023)

Regisseur: Steven Caple Jr

Steven Caple Jr Scenario: Joby Harold

Joby Harold Starring: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman

Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman Gebaseerd op: Transformers van Hasbro

Transformers van Hasbro Productiemaatschappij: Paramount Pictures

Paramount Pictures Distributeur: Paramount Pictures

Paramount Pictures Waar te streamen: Komt uit in 2023

De volgende film in het Transformers-universum komt volgend jaar uit, en fans van de Beast Wars: Transformers-serie uit de late jaren negentig mogen enthousiast zijn. Dat komt omdat de film naar verwachting de Transformers zal bevatten die in dieren veranderen in plaats van auto's en vliegtuigen.

Dat gezegd zijnde, Optimus Prime en Megatron zullen beide terugkeren in de film. Ron Perlman zal zich bij de cast voegen als Optimus Primal, de leider van de Maximals die in een gorilla verandert.

Anthony Ramos en Dominique Fishback zullen ook meespelen in de film. Steven Caple Jr gaat regisseren.

Spoiler-vrije versie: De Transformers films in volgorde

Transformers films in chronologische volgorde

Oké, hier is de beknopte versie van bovenstaande gids. Het is vrij van spoilers.

Bumblebee (2018)

Transformers (2007)

Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Transformers: Dark of the Moon (2011)

Transformers: Age of Extinction (2014)

Transformers: The Last Knight (2017)

Nog niet beschikbaar:

Transformers: Rise of the Beasts (2023)

Transformers-films in volgorde van bioscooprelease

En hier is een at-a-glance lijst van alle films gerangschikt op wanneer ze uitkwamen in de bioscopen.

Transformers (2007)

Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Transformers: Dark of the Moon (2011)

Transformers: Age of Extinction (2014)

Transformers: The Last Knight (2017)

Bumblebee (2018)

Nog niet beschikbaar:

Transformers: Rise of the Beasts (2023)

Geschreven door Maggie Tillman.