(Pocket-lint) - Voor veel mensen zijn telefoons het belangrijkste apparaat geworden voor het consumeren van inhoud. Sommige inhoud verdient het echter om op een groter scherm te worden bekeken, en misschien ook met een knallende geluidsinstallatie.

Zeker, veel mensen hebben tegenwoordig een Smart TV en veel content is toegankelijk via de eigen apps van de TV. Maar er ontbreekt altijd wel iets op de lijst, en dat is bijna nooit het geval met smartphones, die toegang hebben tot zowat alles.

Dus, hoe deel je inhoud van je Android-telefoon naar je tv? Er zijn verschillende methoden, en ze zijn allemaal vrij eenvoudig in te stellen, dus laten we je aansluiten.

Draadloze verbinding met een Chromecast of Android TV

Onze favoriete methode om Android-telefoons met het grote scherm te verbinden is Chromecasting. Hiervoor moet je een Google Chromecast-apparaat kopen of een tv met ingebouwde Chromecast hebben. De meeste Android-smart-tv's hebben deze functionaliteit zonder dat er extra hardware nodig is.

Het goede nieuws is dat Chromecast-dongles zeer betaalbaar zijn, en als u kiest voor de nieuwere Chromecast met Google TV, kunt u elke oude tv voor een redelijke prijs in een volledig uitgeruste Android-tv veranderen.

Als u een Chromecast moet instellen, hebben we een eenvoudige gids die u hier kunt volgen. Als het eenmaal werkt, hoeft u alleen maar uit te kijken naar het vierkante cast-pictogram in de apps op uw Android-telefoon.

Als u op het cast-pictogram tikt, wordt de inhoud van de app naar uw tv gestreamd in plaats van naar de telefoon, en u kunt het afspelen regelen met uw telefoon.

Als uw gewenste inhoud niet over een cast-knop beschikt, hoeft u zich geen zorgen te maken: u kunt het nog steeds naar uw tv casten. U moet alleen uw scherm spiegelen.

Schermspiegeling wordt verschillend geactiveerd op verschillende apparaten, op een Google Pixel, bijvoorbeeld, kunt u gewoon de melding / instellingen schaduw naar beneden trekken en op Screen Cast tikken. Hetzelfde geldt voor Realme-, Oppo- en OnePlus-telefoons. Samsung werkt hetzelfde, maar het heet in plaats daarvan Smart View.

Als u geen screencast-optie op uw telefoon kunt vinden, probeer dan het instellingenmenu te openen en te zoeken naar "Cast", omdat u daar vaak iets zult vinden.

Bedrade verbinding met een adapter

Als Chromecasting niet aan uw behoeften voldoet, kunt u altijd dingen op de ouderwetse manier aansluiten. Deze methode is vooral geschikt voor mobiel gamen, omdat de latentie veel lager is dan bij een draadloze verbinding. Bovendien kun je, als je een draadloze controller aansluit, je telefoon in principe gebruiken als een Nintendo Switch.

Je hebt een overvloed aan opties als het gaat om adapters, maar je zult waarschijnlijk op zoek zijn naar een USB-C naar HDMI-adapter. Je hebt dan een HDMI-kabel nodig om de tv op de adapter aan te sluiten.

Een andere geweldige optie is een USB-C-hub, waarmee je extra USB-apparaten kunt aansluiten en zelfs de telefoon kunt opladen terwijl deze is aangesloten. De telefoon zal HDMI Alt Mode moeten ondersteunen om deze adapters correct te laten functioneren.

Oudere telefoons met micro USB kunnen nog steeds werken, maar je hebt een andere adapter nodig, en zorg ervoor dat de telefoon MHL ondersteunt.

Eenmaal aangesloten wordt uw scherm gespiegeld op de TV, net alsof u draadloos zou screencasten. Sommige telefoons, zoals Samsung bijvoorbeeld, ondersteunen een Windows-achtige desktop-ervaring wanneer ze via HDMI zijn aangesloten. In dat geval krijgt u de optie om te kiezen tussen de bureaubladervaring of schermspiegeling.

DLNA draadloze streaming

Als u niets wilt kopen en al een smart-tv of spelconsole hebt, is de kans groot dat deze DLNA-streaming via Wi-Fi ondersteunen.

Deze technologie werkt een beetje anders dan Chromecasting, je zult je scherm niet kunnen spiegelen, noch zul je DRM-beschermde inhoud zoals Netflix kunnen bekijken.

U zult echter wel in staat zijn om uw foto's, video's en muziek draadloos naar de tv te sturen - en dat is wat veel mensen willen bereiken.

De eenvoudigste manier om dit te doen is door het downloaden van een DLNA casting app op uw Android-telefoon, zijn er veel om uit te kiezen, maar populaire opties zijn AllCast, Cast to TV en LocalCast.

