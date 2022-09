Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google werkt naar verluidt aan royalty-vrije alternatieven voor Dolby Atmos en Dolby Vision.

Met de codenaam Project Caviar zal het plan twee nieuwe media standaarden creëren - een voor HDR video, de andere voor uitgebreid surround geluid.

Het werd aangekondigd tijdens een behind-closed-doors evenement met hardwarefabrikanten, maar Protocol ontving een gelekte video van de presentatie. Het beweert dat een productmanager van de Google-groep, Roshan Balfiga, zei dat het doel is om een "gezonder, breder ecosysteem" te creëren.

Men denkt dat Google eerst zijn eigen AV-standaarden voor YouTube wil introduceren, maar ook tv-fabrikanten en streamingdiensten wil interesseren voor ondersteuning van zijn nieuwe formaten. Het zal hen verleiden met een gebrek aan licentiekosten.

Dolby vraagt zijn partners een vergoeding voor het gebruik van Dolby Vision en Atmos in hun producten. Project Caviar zou daarom een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn.

Het kan echter lastig worden om streamingdiensten en filmstudio's aan boord te krijgen. Er zijn al te veel HDR-standaarden voor contentaanbieders en consumenten om bij te houden - HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision, Dolby Vision IQ en HLG zijn de afgelopen jaren allemaal door tv-makers overgenomen.

En dat is alleen aan de videokant.

Hebben we echt nieuwe standaarden nodig om onze huidige set weer overbodig te maken? Daar komen we nog wel achter.

