Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We hebben de afgelopen tijd veel gehoord over een goedkopere Chromecast met Google TV, met de verwachting dat deze tijdens het komende Made by Google-evenement op 6 oktober wordt gelanceerd.

iit is echter soft gelanceerd met nauwelijks enige fanfare en is nu beschikbaar.

De Chromecast met Google TV HD staat in de Amerikaanse en Britse online Google-winkels, voor respectievelijk 29,99 dollar en 34,99 pond. Hij wordt ook relatief snel verzonden.

In Midden-Europa kost hij €39,99.

squirrel_widget_12855763

Google bestempelt zijn bestaande streaming-apparaat nu als "4K", terwijl het nieuwe model "HD" is. De laatste biedt een 1080p beeldresolutie voor degenen die geen Ultra HD nodig hebben.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Beide ondersteunen echter HDR, voor realistischere kleuren en een groter contrast... Ze ondersteunen elk Google Assistant via een meegeleverde stembesturing en kunnen veel smart home-apparaten bedienen. Er is ook de mogelijkheid om content naar ze te casten via een smartphone, tablet of pc, en je kunt Stadia cloud games spelen op beide.

Het enige andere belangrijke verschil is dat de Chromecast met Google TV HD-versie alleen beschikbaar is in het wit, terwijl de 4K-editie ook verkrijgbaar is in sky (lichtblauw) en sunrise (roze-oranje).

In tegenstelling tot oudere Chromecast-apparaten werken deze met Google TV als mediastreamers zonder dat je er eerst content naar hoeft te casten. Je sluit ze gewoon aan op een HDMI-poort en weg ben je.

Geschreven door Rik Henderson.