(Pocket-lint) - Google zal in oktober een nieuwe versie van zijn Chromecast met Google TV streaming dongle onthullen, tijdens zijn Made by Google evenement. Dat is het huidige gevoel, in ieder geval, met tal van geruchten en lekken die die theorie ondersteunen.

De Chromecast met Google TV HD, zoals hij vermoedelijk gaat heten, is de afgelopen tijd opgedoken op certificeringswebsites, wat suggereert dat een lancering aanstaande is, en nu is er een stapel officieel ogende foto's op het web verschenen. Bovendien beweert een online leaker dat Amerikaanse retailers zelfs een voorraad van het nieuwe apparaat hebben ontvangen.

Posting op Twitter, @_snoopytech_ onthult ook dat het zal worden verkocht voor 40 dollar - een beetje meer dan de verwachte 30 dollar.

Als dat grotendeels underwhelming is, zet je dan ook schrap voor het ontwerp - de nieuwe Chromecast ziet er bijna precies hetzelfde uit als het bestaande 4K-model.

Chromecast met Google TV (HD) is 40 dollar en al op voorraad bij veel retailers. Verwacht binnenkort unboxing's en hands on's - SnoopyTech (@_snoopytech_) 14 september 2022.

Er is een hele stapel "marketingfoto's" gepost door WinFuture die een heel bekend apparaat laten zien.

Om eerlijk te zijn, het is een vrij eenvoudig product dat ontworpen is om toch uit de weg te worden gewerkt. De afstandsbediening is het enige wat je regelmatig zult zien en dat ziet er netjes en eenvoudig uit.

Wat betreft de mogelijkheden van de nieuwe Chromecast - het zal meer dan waarschijnlijk alles doen wat het bestaande model kan, behalve 4K video en, mogelijk, Dolby Atmos audio. Het zal worden vergrendeld op 1080p en 5.1, geloven we.

We zullen het zeker weten tijdens het Made by Google-evenement op 6 oktober, ongetwijfeld.

Geschreven door Rik Henderson.