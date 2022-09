Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samen met een hele stapel andere apparaten - niet in het minst de Pixel 7-telefoons - zal Google naar verwachting een nieuwe Chromecast met Google TV lanceren tijdens zijn Made by Google-evenement op 6 oktober.

Dit is nog waarschijnlijker geworden door de ontdekking van een certificeringsvermelding op de Bluetooth SIG-website.

Bluetooth SIG-certificering is vereist voordat een Bluetooth-apparaat kan worden vrijgegeven voor het publiek. Het garandeert dat de draadloze transmissietechnologie aan de gestelde normen voldoet.

Het verschijnt meestal ook alleen als een product bijna op de markt is. Dat zou kunnen betekenen dat Google's nieuwe Chromecast al in de winkels kan liggen zodra het evenement in oktober voorbij is.

Het nieuwe streamng-apparaat, dat ook Chromecast met Google TV HD zou gaan heten, is al op verschillende plaatsen opgedoken. Het is ook opgedoken op Geekbench en op de certificeringssite van de FCC.

Eerdere lekken beweren ook dat het zal draaien op Android 12, 1080p streaming zal ondersteunen, en de AV1 video codec zal ondersteunen. Misschien wel het belangrijkste kenmerk is dat het goedkoper zal zijn dan de bestaande 4K Chromecast.

Naar verluidt zal het nieuwe model minder dan $ 30 (ongeveer £ 25) kosten, waardoor het een zeer toegankelijke manier wordt om de Google TV-ervaring op een tv te krijgen die niet de beste resolutie vereist.

Geschreven door Rik Henderson.