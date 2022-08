Google TV verbeterd door prestatie-upgrades

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft een prestatie-update naar zijn Chromecast met Google TV-apparaat geduwd, terwijl smart-tv's die het platform draaien binnenkort hun eigen systeemupdate krijgen.

De verbeteringen omvatten CPU-optimalisaties die de Google TV-ervaring soepeler laten verlopen. De tijd die het kost om het homescreen te laden vanaf het opstarten is bijvoorbeeld verkort, terwijl het browsen door programma's sneller gaat.

Het tabblad "Voor jou" is ook aangepast, met verbeterde navigatie. Het tabblad "Live" wordt ook sneller geladen.

Bovendien zijn de kinderprofielen beter geoptimaliseerd.

Je hoeft je hardware niet te upgraden, want Google TV gebruikt nu minder RAM-geheugen en werkt dus efficiënter op bestaande apparaten.

Met deze update is ook de omgang met opslag verbeterd. Met een menu "Opslagruimte vrijmaken" kun je je cache wissen en apps die je niet gebruikt verwijderen, zodat je extra ruimte kunt besparen op je apparaat of (wanneer de update arriveert) op je smart tv.

Een aantal andere kleine aanpassingen en verbeteringen zijn "onder de motorkap" aangebracht om de prestaties verder te verbeteren.

De update is nu beschikbaar voor Chromecast met Google TV. Je apparaat zou de update automatisch geïnstalleerd moeten hebben, maar als dat niet het geval is, moet je naar de instellingen gaan om er zeker van te zijn dat je de laatste versie hebt.

Geschreven door Rik Henderson.