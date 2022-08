Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft de verschuiving opgemerkt in de manier waarop tv's worden gebruikt sinds de pandemie ons dwong onze gewoonten te veranderen. Ze worden niet meer alleen gebruikt voor het consumeren van inhoud, maar ook voor het volgen van trainingen, videoconferenties en meer.

Daarom wil het merk zijn Google TV-service beter afstemmen op deze nieuwe gewoonten, en het heeft zijn partners nodig om hun specificaties te verbeteren om dit te doen.

Vorige maand hield Google een partnerevenement achter gesloten deuren. Op deze bijeenkomst besprak het bedrijf plannen voor de toekomst van Android TV en Google TV-apparaten.

Protocol kwam te weten wat er tijdens dit evenement werd besproken, en plaatste een verslag dat ons een voorproefje geeft van wat er in petto is voor ons entertainment-systeem in de huiskamer.

Google wil fitness-tracking functies integreren door het vastleggen van real-time gegevens van een FitBit of Wear OS-apparaat, die vervolgens kunnen worden weergegeven op het scherm.

In feite moet dit een meer toegankelijke Peloton-achtige ervaring opleveren, waarbij je een workout kunt volgen op het grote scherm, terwijl je nog steeds je hartslag, verbrande calorieën enzovoort kunt zien.

De fitness tracking integratie zal op zijn vroegst in 2023 worden uitgerold, volgens slides verkregen door Protocol.

Google kijkt ook naar manieren om Android-gebaseerde tv-platforms beter te integreren met zijn smart home-ecosysteem.

Het wil gebruikers in staat stellen toegang te krijgen tot smart home-bediening en beveiligingscamera-feeds te bekijken zonder hun normale kijkgedrag te onderbreken.

De verbeterde smart home-integratie zal waarschijnlijk na de fitnessfuncties komen en in de loop van 2024 worden geïmplementeerd.

Meer direct werkt Google er echter aan om klanten in staat te stellen hun Nest-speakers te gebruiken als draadloze audio voor Google TV.

Uiteindelijk zou deze functie ook beschikbaar moeten zijn voor draadloze audiosystemen van derden.

Tot slot is Google van plan om snelkoppelfunctionaliteit toe te voegen aan zijn Pixel Buds, zodat je ze snel en eenvoudig kunt koppelen met je tv.

Al deze geavanceerde functies vereisen echter wat extra rekenkracht, dus het merk vraagt fabrikanten van Google en Android TV-producten om 16 GB RAM of meer toe te voegen aan hun Android 13-gebaseerde tv's.

Vreemd genoeg heeft Google's eigen Chromecast met Google TV slechts 8 GB RAM, dus het zal interessant zijn om te zien of zijn eigen apparaat al deze nieuwe functies zal ondersteunen.

Geschreven door Luke Baker.