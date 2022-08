Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Stelt u zich eens voor dat u gratis tv-streamingkanalen zou kunnen krijgen - maar zonder een app te downloaden of u aan te melden voor een nieuwe service. Nou, als je een Google TV-apparaat hebt, heb je geluk.

9to5Google bekeek de nieuwste versie van de Android TV launcher-app en ontdekte dat de code ervan vermeldingen bevat van het Google TV-streamingplatform (voorheen Android TV genoemd) dat gratis, advertentie-ondersteunde kanalen en live tv-kanalen krijgt. Volgens de tekst zal een eerste set van 50 kanalen worden uitgerold. Je hoeft geen aparte app te downloaden om toegang te krijgen tot deze kanalen, die worden beschreven als "Google TV Channels" binnen de launcher app.

Gebaseerd op een in-app beschrijving, zou er een verscheidenheid aan "nieuws, sport, films en shows" moeten zijn. Het lek bevatte zelfs een grafiek met 30 van de aankomende kanalen. Die kanalen zijn als volgt:

ABC News Live

America's Test Kitchen

Amerikaanse Klassiekers

Het Asiel

Batterij Pop

CBC Nieuws

ChiveTV

Deal or No Deal

Echtscheiding Hof

Droge Bar Comedy

FailArmy

Filmrise Gratis Films

Hallmark Films & Meer

Het is Showtime in de Apollo!

Kevin Hart's LOL! Netwerk

Hou van de natuur

Maverick Black Cinema

MooviMex

Natuurvisie

NBC Nieuws Nu

Newsmax TV

Nosey

Het Huisdier Collectief

Power Nation

Reelz

Teletubbies

Vandaag de hele dag

Toon Goggles

USA Vandaag

Wereld Poker TourWu Tang Collectie TV

Xumo Misdaad TV

Xumo Films

Xumo Westerns

Deze "Google TV-kanalen" bevatten de gebruikelijke line-up van internet gestreamde gratis kanalen - zoals ABC News Live, NBC News Now, en USA Today. Maar er zijn ook enkele rariteiten tussen, zoals Divorce Court en Deal or no Deal. Persoonlijk is een van de interessantere kanalen Hallmark Movies. Dat zal leuk worden deze feestdagen als Hallmark het kanaal vol zet met al zijn nieuwe kaasachtige kerstspecials.

Hé, gratis TV is gratis TV. Google is erin geslaagd om deals te sluiten met een aantal bekende zenders en merken. Maar laten we niet vergeten dat Samsung's TV Plus platform meer dan 200 gratis kanalen heeft en LG's Channels platform meer dan 175. Ook zijn veel van de nieuwe Google TV Channels al beschikbaar op concurrerende gratis of goedkope streaming TV platforms, waaronder Pluto TV, Philo, en Sling TV.

Bekijk Pocket-lint's gids over Google TV om meer te weten te komen over dat platform:

We hebben ook de volgende gids over streamingdiensten in de VS:

Geschreven door Maggie Tillman.