Chromecast met Google TV heeft nu een korting van £20

(Pocket-lint) - We zijn terug in het seizoen van de zomeruitverkoop en terwijl de meeste aandacht uitgaat naar Prime Day, zijn er ook enkele fabrikanten die tegelijkertijd de prijzen verlagen - en daar hoort Google bij.

Zo is de Chromecast met Google TV bij veel retailers in het Verenigd Koninkrijk in prijs verlaagd, waardoor er 20 pond van de vraagprijs af gaat - dit is dus een geweldig moment om te kopen.

Chromecast met Google TV - bespaar €20 De Chromecast met Google TV wordt rechtstreeks op uw tv aangesloten, waardoor deze slim wordt met een volledig aanbod aan streamingdiensten en ondersteuning voor Google Assistent. Hij kost nu slechts € 39,99. Aanbieding bekijken

De Chromecast met Google TV biedt alle functies van Chromecast, zodat u inhoud van uw telefoon of laptop rechtstreeks naar uw tv kunt casten, maar dankzij Google TV is er ook een geavanceerde gebruikersinterface, waardoor dit een aanzienlijke stap vooruit is ten opzichte van eerdere Chromecast-apparaten.

Er is ook een geweldige afstandsbediening, die toegang biedt tot Google Assistant, zodat je niet alleen kunt zoeken naar dingen om naar te kijken, maar hem ook kunt gebruiken om slimme thuisapparaten te bedienen of gewoon om vragen te stellen.

Het is ook een geweldige performer, die een volledig scala aan streamingdiensten ondersteunt (er is geen 4OD, maar al het andere wordt gedekt in het VK), evenals ondersteuning voor de nieuwste 4K HDR-standaarden. We hebben gemerkt dat hij uitstekende prestaties levert, met een geweldig stabiele verbinding. Het is ook geweldig als je je films bij Google koopt, want alles verloopt naadloos.

Geschreven door Chris Hall.