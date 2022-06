Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google werkt volgens geruchten aan een goedkopere Chromecast videostreaming dongle met een maximale resolutie van 1080p. Het zou gaan om de Chromecast HD met Google TV. Nu, een nieuwe indiening bij de Federal Communications Commission in de VS, zoals onlangs gespot door Droid-Life, geeft aan dat Google op het punt staat het apparaat te lanceren.

De filing labelt het apparaat als"Google G454V" en bevat geen onthullende foto's. In plaats daarvan beschrijft het het apparaat als "draadloos" met ondersteuning voor dual-band 2.4GHz en 5GHz 802.11ac Wi-Fi plus Bluetooth LE. Het bevat ook een schema van alle aansluitingen van het apparaat. Het lijkt rechtstreeks op een LCD-monitor aan te sluiten zonder tussenliggende kabels, en het heeft een draadloze afstandsbediening en Bluetooth-oortelefoon. De enige kabel die is aangesloten is een USB-voedingskabel.

Tel dit allemaal bij elkaar op en het lijkt op een apparaat dat je achter een scherm zou plaatsen, wat betekent dat het een nieuwe Chromecast zou kunnen zijn, zelfs de volgens de geruchten goedkopere Chromecast.

Niet elk apparaat dat door de FCC komt, wordt gelanceerd, maar fabrikanten dienen pas aanvragen in als ze klaar zijn om ze uit te brengen. De budgetvriendelijke Chromecast wordt volgens de geruchten dit najaar verwacht.

Aangezien de huidige Chromecast met Google TV 4K HDR biedt voor 50 dollar, moet men zich afvragen hoeveel een goedkopere versie zou kunnen kosten.

Geschreven door Maggie Tillman.