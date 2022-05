Profielen komen eindelijk naar Google TV: Hier is hoe ze in te stellen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft aangekondigd dat het klaar is om te beginnen met de uitrol van profielen op Google TV.

Profielen stellen verschillende gebruikers in staat in te loggen met hun Google-account, gepersonaliseerde aanbevelingen te krijgen en Google hun aanbevelingen te laten afstemmen op elk individu.

Dat betekent bijvoorbeeld dat in een typisch gezinshuis de aanbevelingen van papa niet worden beïnvloed door programma's die de kinderen bekijken.

Toen we de Chromecast met Google TV evalueerden, was dit een van onze punten van kritiek en een duidelijk negatief punt in vergelijking met Roku of Amazons Fire TV-apparaten.

Maar Google lijkt verder te gaan met deze profielen, aangezien ze gekoppeld zijn aan een Google-account, in plaats van slechts een onderafdeling te zijn.

Als je een profiel voor volwassenen instelt, worden bestaande apps en aanmeldingen nog steeds gebruikt, dus je hoeft je niet aan te melden bij Netflix voor elk profiel dat je instelt - hoewel kinderprofielen iets anders worden behandeld.

Verder zul je merken dat de meeste diensten dan toch hun eigen profielen hebben, dus het kan zijn dat je je profiel opent op Google TV en vervolgens je profiel opnieuw moet openen op Netflix of welke dienst je ook bekijkt.

Google zegt dat de update vanaf 23 mei 2022 wordt uitgerold en binnen de komende paar weken zou moeten arriveren.

Een profiel toevoegen aan Google TV is eenvoudig, volg gewoon de onderstaande stappen.

Selecteer op het startscherm van Google TV de profielfoto rechtsboven. Selecteer uw naam +account toevoegen. Meld u aan bij het Google-account dat u wilt toevoegen. Selecteer de diensten die u in uw profiel wilt.

Dat is het! U krijgt dan een profielpagina te zien wanneer u het toestel opstart, zodat u het juiste profiel kunt kiezen wanneer u in een Google TV kijkt.

Geschreven door Chris Hall.