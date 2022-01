Chromecast met Google TV 2 zou een goedkoper 1080p-model kunnen zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gisteren berichtten we over een mogelijk nieuwe versie van de Chromecast met Google TV nadat een apparaat met de codenaam 'Boreal' opdook in online gesprekken.

Maar destijds werd aangenomen dat het nieuwe model van Google een vervanging zou kunnen zijn.

Nu wordt beweerd dat Boreal eigenlijk een extra variant zou kunnen zijn, een met 1080p in plaats van 4K-video-uitgang. Het zal ook een goedkoper alternatief zijn voor mensen met een beperkt budget, om rechtstreeks te concurreren met de Amazon Fire TV Stick en/of Fire TV Stick Lite.

Protocol schrijft dat het zelfs Chromecast HD zou kunnen heten met Google TV, in plaats van Google TV 2, en gebaseerd zal zijn op de Amlogic S805X2 CPU en Mali-G31 GPU om de kosten laag te houden. Het noemt een "bron met goede kennis van de plannen van het bedrijf".

Google is natuurlijk niet nieuw in het spel van streaming-apparaten en heeft in het verleden goedkopere dongles aangeboden. De eerste Chromecast was minder dan £ 40 toen deze in 2013 werd gelanceerd, en je kunt tegenwoordig een Chromecast van de laatste generatie kopen voor slechts £ 20.

Het is zeker zinvol om een goedkoper model op de markt te brengen, niet alleen om het gebruikersbestand van Google TV uit te breiden, maar ook om meer mensen aan te moedigen zich aan te melden bij de cloudgamingservice van het bedrijf, Stadia .

Geschreven door Rik Henderson.