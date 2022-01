Chromecast met Google TV 2 in de pijplijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De laatste toevoeging aan Google's vrij schaarse reeks Chromecast-opties was de Chromecast met Google TV eind 2020, en op dat moment waren we vastbesloten om al geruime tijd geen nieuwe Chromecast-optie te ontvangen.

Snel vooruit een jaar en een beetje, en we waren niet verkeerd - maar er zou iets aan de horizon kunnen zijn. 9to5Google heeft veel gehoord over een project bij Google met de codenaam "Boreal", en de bronnen hebben blijkbaar bevestigd dat dit een nieuwe versie van Chromecast met Google TV is.

Er zijn geen details over wat er zou kunnen veranderen aan de nieuwe versie, hoewel je waarschijnlijk redelijk veilig kunt aannemen dat het een krachtigere processor zal krijgen als gevolg van de tijd die is verstreken sinds het laatste apparaat dat is uitgebracht.

Een duidelijke klantgerichte upgrade zou echter moeilijk zijn om in te voeren, aangezien het huidige model 4K HDR biedt en daarom waarschijnlijk meer dan genoeg is voor de kijkgewoonten van de meeste mensen thuis.

Toch is een formaat dat het niet ondersteunt AV1, dat een groot deel van de volgende versie van Android TV zou kunnen zijn, dus dat is een mogelijke toevoeging volgens Engadget . Wat er ook wordt meegeleverd, het apparaat is blijkbaar gepland om in 2022 te verschijnen.

We zullen moeten afwachten of Google in de nabije toekomst officieel geluid maakt over een vervolg.

Geschreven door Max Freeman-Mills.