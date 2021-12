Pluto TV komt naar Google TV met meer dan 300 gratis live tv-kanalen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google TV is geïntegreerd met meer dan 40 verschillende streamingdiensten, waaronder enkele live tv-diensten, die vanaf vandaag Pluto TV omvat.

Het tabblad Live op het startscherm van Google TV ondersteunde aanvankelijk alleen Googles eigen YouTube TV. Als gebruikers een actief YouTube TV- abonnement hadden, zou het tabblad Live alle kanalen tonen met directe links naar streams. Begin 2021 breidde Google de functie uit door integratie met Sling TV en Philo aan te bieden. Nu Pluto TV meedoet, heb je nu toegang tot meer dan 300 gratis live tv-kanalen.

Het enige wat je hoeft te doen is naar het tabblad Live te gaan om te zien wat er nu te zien is, of bekijk de aanbevelingen voor gratis live tv op het tabblad Voor jou. Deze nieuwe integratie met Pluto TV zal in "de komende weken" beschikbaar zijn op alle Google TV-apparaten in de VS.

Dus het zal waarschijnlijk in januari 2022 aankomen.

De Pluto TV-streamingservice is al vele jaren actief, met name in de VS, waar het is uitgegroeid tot honderden kanalen met gratis live-tv en on-demand inhoud. Het is volledig gratis en verzamelt inhoud van partners en netbronnen. Er zijn kanalen over veel onderwerpen, zoals entertainment, films, nieuws en sport.

Zie de handleiding van Pocket-lint voor meer informatie over Pluto TV, inclusief hoe het werkt.

Als onderdeel van de Pluto TV-aankondiging heeft Google ook onthuld dat Google TV-gebruikers zes maanden lang kunnen genieten van Peacock Premium, de streamingdienst van NBCU , zonder extra kosten. Wanneer u een nieuwe Google TV (of ander Android TV OS-apparaat) in de VS activeert, krijgt u Peacock Premium gratis.

Ga naar het tabblad Voor jou of Apps om de aanbieding in te wisselen. Nadat de promotie voorbij is, kost het $ 4,99 per maand, maar je kunt op elk moment annuleren.

Meer weten over Google TV? Zie de handleiding van Pocket-lint: