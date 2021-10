Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft aangekondigd dat het de Google TV-ervaring gaat updaten met nieuwe functies die het voor meerdere mensen binnen hetzelfde huishouden gemakkelijker maken om te vinden wat ze specifiek willen kijken. Het voegt aangepaste profielen, volglijsten en gepersonaliseerde Google Assistent-hulp toe.

Google TV ondersteunde al de mogelijkheid om in te loggen op meerdere Google-accounts, maar alleen de primaire accounthouder zou toegang hebben tot inhoudssuggesties, een volglijst en Google Assistent-functionaliteit. Nu, met gebruikersprofielen , kan elke persoon in een huishouden zijn eigen aanbevelingen krijgen en toegang krijgen tot zijn eigen volglijst. Bovendien zullen hun Google Assistent-reacties in de toekomst gebaseerd zijn op hun eigen activiteit en interesses.

Ook: wat is Google Chromecast en waarom zou het u iets kunnen schelen?

Als onderdeel van de nieuwe, op maat gemaakte ervaring introduceert Google kaarten in de omgevingsmodus, zodat een inactieve tv gepersonaliseerde informatie kan weergeven, zoals het weer, nieuws, sportstatistieken en zelfs snelkoppelingen voor dingen zoals podcasts en fotos. Gedownloade apps en inloggegevens kunnen ook in verschillende profielen worden gebruikt.

Profielen worden in november 2021 uitgerold naar Chromecast met Google TV en Sony en TCL Google TVs.

Naast profielen komt de mobiele remote-app voor Google TV, die onlangs op Android is gelanceerd, naar de Google Home-app op Android en iOS.