Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - YouTube TV heeft stilletjes een nieuw add-on-pakket geïntroduceerd met de naam 4K Plus . Het biedt twee langverwachte functies: 4K-weergave en offline downloads. Maar het is niet gratis.

De live tv-service bundelt ze onder 4K Plus, dat nu beschikbaar is, voor $ 19,99 extra per maand. Dat komt bovenop het standaard YouTube TV- abonnement van $ 64,99, wat betekent dat de totale kosten van je abonnement wel $ 85 kunnen bedragen als je in 4K wilt kijken en inhoud wilt downloaden voor offline weergave. Het goede nieuws is dat Google een gratis proefperiode van een maand aanbiedt voor 4K Plus. En als u zich vroeg aanmeldt, kunt u het eerste jaar het add-on-pakket krijgen voor $ 9,99 per maand.

Dus, als onderdeel van de lanceringspromotie, kijk je naar een rekening van $ 75 per maand. Zodra de aanbieding verloopt, wordt u naar de volledige prijs gestoten, hoewel u deze kunt annuleren.

LEES MEER: Beste videostreamingservices in de VS

Waarom zou je 4K Plus nemen? Welnu, offline downloads zijn een grote aantrekkingskracht. Alles dat vanuit het basiskanaalpakket op je cloud-DVR is opgenomen, kan worden gedownload naar de mobiele app van YouTube TV en er mogen ook geen kanaal- of inhoudsbeperkingen zijn. Wat betreft 4K-content, er is nu een brede selectie beschikbaar, maar Google beweert ook dat 4K Plus-abonnees "deze zomer grote sportevenementen in 4K kunnen bekijken, plus live-inhoud van netwerken zoals NBC, sporten zoals universiteitsvoetbal en basketbal later dit jaar ".

Er komt ook meer on-demand content met een hoge resolutie van FX, Discovery Networks, Tastemade en meer. U kunt zoeken op "4K" om alle 4K-programmas te zien.

Er is nog een ander voordeel van 4K Plus: "Onbeperkte" gelijktijdige streams voor alle apparaten op uw wifi-thuisnetwerk. Het beperkt zich meestal tot drie stromen.

Tot slot, naast de lancering van 4K Plus, beloofde Google dat YouTube TV ondersteuning zal krijgen voor Dolby 5.1 surround sound. Het wordt binnenkort uitgerold naar select devices.

Geschreven door Maggie Tillman.