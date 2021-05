Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Roku heeft onlangs het YouTube TV-kanaal uit de line-up verwijderd, waardoor gebruikers het niet kunnen downloaden als ze dat nog niet hebben gedaan. Nu heeft Google een stiekeme oplossing ontwikkeld: het voegt rechtstreeks vanuit de YouTube-app een snelkoppeling toe aan zijn YouTube TV-service.

Gebruikers van de YouTube-app zullen de komende dagen de optie Ga naar YouTube TV in de YouTube-app zien. Wanneer ze het selecteren, worden ze overgeschakeld naar de standaard YouTube TV-interface. Interessant is dat deze optie eerst naar Roku-apparaten komt, gevolgd door andere platforms.

Houd er rekening mee dat gebruikers zich op dit moment niet kunnen aanmelden voor YouTube TV via de YouTube-app; ze hebben alleen toegang tot de service en kunnen de inhoud van de app bekijken.

Google publiceerde op 7 mei 2021 een blogpost om de wijziging aan te kondigen en om te bevestigen dat het "nog steeds bezig is om tot een overeenkomst met Roku te komen". Het zei ook dat het probeert Roku zover te krijgen dat het aan zijn "technische vereisten" voldoet - een bewijs dat het bedrijf dat is erop aandringen dat apparaatfabrikanten ondersteuning bieden voor AV1-decodering.

Roku heeft gezegd dat het van mening is dat de vereisten van Google onredelijk zijn en zullen leiden tot hogere prijzen voor zijn streaming media-apparaten.

Het vertelde vrijdag aan verschillende verkooppunten dat Google "een ongecontroleerde monopolist is die erop uit is eerlijke concurrentie te verpletteren en de keuze van de consument te schaden" en bekritiseerde het besluit van Google om toegang te bieden tot YouTube TV via de YouTube-app. Het zei zelfs dat de verhuizing een voorbeeld is van Googles "roofzuchtige activiteiten praktijken ".

YouTube TV kost $ 64,99 per maand en maakt maximaal drie gelijktijdige streams binnen een huishouden mogelijk. Het is anders dan YouTube, de gratis videoservice met meer dan twee miljard gebruikers per maand. YouTube TV biedt geen add-on-kanaalpakketten, hoewel het wel een handvol single-channel add-ons heeft, zoals Showtime, Epix en HBO Max. Afgezien van Roku werkt het met Apple TV, Android TV, Chromecast, Fire TV en de meeste smart-tvs, telefoons en tablets.

Geschreven door Maggie Tillman.