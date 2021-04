Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste Chromecast met Google TV- update geeft gebruikers meer controle over het afspelen en biedt verbeteringen voor wifi-, HDMI- en Bluetooth-problemen.

De upgrade van april voor het streamingplatform wordt gekenmerkt door wat Google beschrijft als Advanced Video Controls, waarmee de kijker kan sleutelen aan HDR- en kleurinstellingen. De nieuwe formaten zijn beschikbaar onder Beeld & Geluid, en worden nu ook aangevuld met informatie over resolutie en vernieuwingsfrequentie.

Google heeft ook enkele HDMI-tweaks geïntroduceerd. Gebruikers hebben nu de keuze om HDMI-CEC alleen de televisie aan en uit te laten zetten, terwijl een bugfix Chromecast met Google TV kan helpen de optimale weergave-instellingen te detecteren wanneer deze is aangesloten via een HDMI-hotplug.

Bugfixes met betrekking tot connectiviteit komen ook voor in de nieuwe update. Voor degenen die het systeem via wifi gebruiken, geeft Google aan dat het is verbeterd om gemakkelijker te werken met 5 Ghz- en mesh-netwerken. Bij het ontvangen van audio via Bluetooth, zou de update ook het stotteren moeten stabiliseren.

De update van 166 MB zou in de komende dagen en weken in verschillende regios beschikbaar moeten zijn voor gebruikers, maar kan ook handmatig via de menus worden geïnstalleerd. Om dit te doen, klikt u eenvoudig op het profiel in de rechterbovenhoek voordat u naar Instellingen> Systeem> Info> Systeemupdate gaat .

Dit volgt natuurlijk op de eerdere verbeteringen aan het Chromecast met Google TV-platform, die in februari weer binnenkwamen. Die verbeterde ondersteuning voor 4K-resoluties, Dolby Audio voor Atmos en Digital Plus-passthrough, en verminderde ook de kans dat gebruikers door het Android-herstelscherm moesten gaan.

Het vertegenwoordigt ook de tweede grote upgrade van het platform in evenzoveel dagen, nadat HDR10 + -ondersteuning voor Chromecast met Google TV ook groen licht kreeg. Dus hoewel Google een beetje laat was met het streamingplatformfeest, laten consistente updates zoals deze zien dat het toegewijd is om zijn rivalen bij te houden.

Geschreven door Conor Allison.