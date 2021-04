Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google verwijdert de Google Play Movies- en TV-app van een ton streaming-apparaten en tvs. Specifiek, het krijgt korting voor Samsung , LG en Vizio smart-tvs, evenals Roku-apparaten op 15 juni 2021. Dat betekent dat je er geen toegang toe hebt of het niet kunt gebruiken om films te huren en te kopen.

In de toekomst moet je de YouTube-app gebruiken om inhoud te bekijken die je eerder hebt gekocht. Google Play-tegoeden die aan uw account zijn gekoppeld, zijn ook beschikbaar op YouTube zodat u nieuwe films en tv-programmas kunt kopen. Uw volglijst wordt echter niet overgedragen en delen met het gezin is beperkt. Google heeft een ondersteuningspagina met alle wijzigingen hier . Het kondigde eigenlijk aan dat de Google Play Movies- en TV-app vorige maand voor sommige apparaten zou worden stopgezet, maar het begint nu pas op te vallen.

Blijkbaar is Google van plan de app samen te voegen met de nieuwe Google TV-software die vorig jaar werd aangekondigd. Google TV brengt een nieuwe interface voor Android TV, en deze wordt mogelijk gemaakt door Googles machine learning, Google Assistant en de Google Knowledge Graph. Het vervangt Android TV niet. Het is een softwarelaag of interface die bovenop Android TV draait, het volwaardige besturingssysteem van Google voor settopboxen, streaming-apparaten en smart-tvs. U kunt hier meer lezen over Google TV in onze gids.

Voor alle duidelijkheid: voorlopig kan de Google Play Movies- en TV-app nog steeds worden gedownload op zowel Android- als iOS-apparaten.





Geschreven door Maggie Tillman.