Google TV krijgt binnenkort kinderprofielen

(Pocket-lint) - Google TV is een ietwat nieuwe naam voor een niet zo nieuwe service, voornamelijk te vinden op de nieuwste versie van Chromecast, en het bevatte een aantal vreemde ontbrekende functies in vergelijking met oudere versies van Android TV.

Een van de grote lege plekken was rond ouderlijk toezicht en de optie om accounts in te stellen voor jongere kijkers in je huishouden, om ervoor te zorgen dat ze niet kunnen kijken wat ze maar willen op het grote scherm.

Google lijkt echter aandacht te hebben besteed aan de opmerkingen van mensen dat die functie ontbreekt - het voegt in een komende update kinderaccounts toe aan de service.

In een ondersteunende thread over het onderwerp zei Google dat de functie binnen een maand of zo beschikbaar zou moeten zijn, en ouders zullen laten kiezen welke apps ze achter een pincode willen vergrendelen.

Kinderen kunnen toegang vragen tot apps die ze willen, maar het moet allemaal worden goedgekeurd door de aangewezen ouder, zoals je zou verwachten.

Dat gezegd hebbende, dit is nog steeds niet de echte ondersteuning voor meerdere gebruikers waar andere gebruikers om vroegen - u stelt beperkingen in op het apparaat in plaats van instellingen per account. Of dat op tijd komt, is meer een wachtspel, maar je zou hopen dat Google van plan is zijn service verder te versterken met dit soort verbeteringen.

