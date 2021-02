Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eigenaars van Android TV zullen binnenkort een nieuwe interface kunnen verkennen, waarbij Google een software-update uitbrengt die het vinden van inhoud gemakkelijker moet maken.

De veranderingen zullen eerst de VS, Australië, Canada, Frankrijk en Duitsland treffen, en er zullen er de komende weken meer volgen, en voegt drie nieuwe tabbladen toe aan de gebruikersinterface: Home, Discover en Apps.

De ervaring sluit nauw aan bij wat we hebben gezien van Google TV , wat in wezen de nieuwere softwarelaag is die boven Android TV draait op streaming-apparaten en smart-tvs. Dit is met name het geval op het nieuwe tabblad Ontdekken, waar gebruikers nu films en tv-programmas kunnen vinden die populair zijn of die hen persoonlijk worden aanbevolen.

Het startscherm zal zich ondertussen ongeveer gedragen zoals het vorige Android TV-startscherm werkte, en het scherm Apps zal, zoals je zou verwachten, een plek bieden waar je geïnstalleerde apps kunt bekijken en een link naar de Google Play Store. .

Helaas lijkt het erop dat een ding het niet heeft gehaald met de update, de Watchlist van Google TV, waarmee je verschillende shows in de wachtrij kunt zetten om later te bekijken.

Hoe dan ook, de update is intrigerend. Google heeft in het verleden verklaard dat het ernaar zal streven de hardware van Android TV over te brengen naar de Google TV-interface, en het lijkt erop dat wat we hier zien, een aantal functies zijn die worden teruggezet om een beetje een tussenstop te bieden tot dat proces is compleet. Het is ook logisch als je bedenkt dat niet alle tvs of set-tops ook worden geüpdatet naar de volledige Google TV-ervaring.

Geschreven door Conor Allison.