Google TV krijgt de beloofde uitbreiding met lanceringen van Sony en TCL TV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Google TV in september 2020 werd aangekondigd, werd beloofd dat we in 2021 nieuwe apparaten met Google TV zouden zien draaien. Op CES 2021 - uitgevoerd als een digitaal evenement - hebben we de lancering gezien van nieuwe televisies die Google TV zullen aanbieden.

De nieuwe tv-ervaring van Google - en laten we duidelijk zijn dat Google dit meer als een ervaring ziet dan als een platform - werd voor het eerst gelanceerd op de Chromecast met Google TV . Dat is een apparaat waar we dol op zijn: het biedt toegang tot vrijwel alle streamingdiensten die je wilt, het is gemakkelijk doorzoekbaar via spraak dankzij de integratie van Google Assistant, en het biedt ook Chromecast-vaardigheden.

Als streaming-apparaat heeft Google TV duidelijke voordelen, dus de overgang naar de gebruikersinterface voor de tv zal interessant zijn om te zien hoe het allemaal zal integreren. Er zijn grotere uitdagingen, vooral als je mensen hebt die ook apparaten van derden op die tvs aansluiten, hoewel Google TV Live tv kan opnemen in een tabblad naast films, shows, apps en andere secties.

Sony werd bevestigd als een merk dat Google TV zou adopteren bij die oorspronkelijke aankondiging in september, maar nu is onthuld dat de Bravia XR-televisies de Google-ervaring zullen bieden.

Sonys nieuwe vlaggenschiptelevisies in de Bravia XR-serie omvatten nieuwe Master Series-tvs, de Z9J en A90J, de A80J OLED, de X95J en X90J. Dat omvat 8K- en 4K-modellen met een verscheidenheid aan schermtechnologieën, er is HDMI 2.1-ondersteuning, Netflix Calibrated Mode en IMAX Enhanced Mode, in een volledige reeks formaten.

Of er nog andere tvs komen die Google TV in andere categorieën van Sony aanbieden, weten we nog niet.

Sony is niet het enige bedrijf dat Google TV aanbiedt, aangezien TCL ook heeft aangekondigd dat het in 2021 een Google TV-serie zal aanbieden. Er is wederom een volledige reeks technische opties voor beeldschermen, waaronder 8K-, Mini-LED- en QLED-modellen.

TCL zegt dat deze tvs in eerste instantie beschikbaar zullen zijn in de VS, maar ook naar andere delen van de wereld zullen komen.

We weten niet of andere fabrikanten zullen volgen, Philips is een grote gebruiker van Android TV, maar we verwachten niet dat het bedrijf zijn televisies voor 2021 pas later in januari zal aankondigen.

Google TV streeft ernaar inhoud voor u samen te stellen en aan te bevelen, door alle streamingdiensten die u gebruikt te gebruiken en gemakkelijke toegang toe te staan, zodat u het afspelen kunt hervatten of inhoud kunt ontdekken die gerelateerd is aan wat u in het verleden heeft bekeken. Het biedt een frisse en schone gebruikersinterface en voor de Chromecast een geweldige afstandsbediening die het heel gemakkelijk maakt om alles over te slaan en toegang te krijgen tot alles.

Geschreven door Chris Hall.