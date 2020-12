Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het nieuwste Chromecast-streamingapparaat van Google , de Chromecast met Google TV , zal vanaf begin 2021 eindelijk de Apple TV-app aanbieden.

Google kondigde het nieuws aan in een blogpost op 16 december 2020 en zei: "Je kunt Apple Originals zien in je gepersonaliseerde aanbevelingen en zoekresultaten, waardoor het nog gemakkelijker wordt om je favoriete programmas en films te vinden. En je zult in staat zijn om ze op je volglijst op te slaan om ze later in te halen. "

Met de Apple TV-app kunnen abonnees niet alleen originele Apple TV + -programmas, films en documentaires bekijken, die worden geïntegreerd in het inhoudssysteem van Google TV, zodat de software ze kan aanbevelen, maar het geeft je ook toegang tot je aangeschafte iTunes-bibliotheek met Tv-programmas en films. Je hebt ook toegang tot Apple TV-kanalen waarop je al bent geabonneerd - de app werkt in principe net als op elk ander streaming mediaplatform, van Roku tot Amazon.

Google heeft geen exacte releasedatum aangekondigd voor de Apple TV-app, maar deze zou over een paar maanden moeten komen en ook moeten worden uitgerold naar Android TV OS-apparaten.

Bekijk onze handleidingen en recensies hieronder voor meer informatie over de Apple TV-app, Apple TV + of Chromecast met Google TV:

Geschreven door Maggie Tillman.