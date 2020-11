Chromecast kan Nest Audio-apparaten gebruiken als thuisbioscoopsysteem

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft bevestigd dat het werkt aan de integratie van Chromecast en Nest Audio , wat betekent dat je je Nest-apparaat kunt gebruiken om de audio te leveren voor alles wat je bekijkt via je Chromecast op je tv .

Een gerucht dat op een dergelijke integratie wees, deed onlangs de ronde en Google bevestigde dat het werkt aan een oplossing voor The Wall Street Journal, zoals gerapporteerd door Android Central.

Chromecast en Nest, of oudere Google Home-apparaten, hebben al een link, zodat je Chromecast met spraak kunt bedienen vanaf je Google Assistent-apparaat, maar de toekomstige functionaliteit lijkt nuttiger te zijn. Als je de soundtrack door je Nest Audio kunt sturen, heb je meer flexibiliteit bij het bekijken van programmas op je tv.

Dat zou moeten betekenen dat je met een paar Nest Audio-luidsprekers het geluid van je tv aanzienlijk kunt versterken, met het voorbehoud dat het alleen werkt als je inhoud streamt vanaf je Chromecast. Dat is prima als je Netflix kijkt, maar wat als je iets doet dat niet wordt gestreamd? Wat als u op uw nieuwe Xbox Series X speelt?

Amazon biedt een vergelijkbare service met de Fire TV Stick , waardoor je Echo-speakers kunt aansluiten zodat je een meer dynamische setup hebt, iets wat je ook kunt regelen met HomePod en Apple TV.

De vraag is of dit echt de oplossing is die u zoekt. Als je tv slecht klinkt, is een compacte soundbar misschien een betere oplossing dan een ad-hocsysteem bouwen dat alleen met bepaalde inhoud werkt.

Dat is waar een apparaat als de Roku Streambar zou kunnen komen, dat zowel de streamingvaardigheden als een behoorlijk capabele soundbar biedt, ideaal voor een kleine kamer en een eenvoudige tv-upgrade.

