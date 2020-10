Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft een nieuw Chromecast-apparaat gelanceerd met Google TV . Als u zich afvraagt wat er met Android TV is gebeurd, is dit wat u moet weten.

Bij Google TV draait alles om inhoud

Google TV is een nieuwe interface voor Android TV, mogelijk gemaakt door machine learning van Google, Google Assistant en de Google Knowledge Graph. Het vervangt Android TV niet. In feite blijft Android TV zitten. Bovendien is Google TV niet eens een besturingssysteem. Zie het als iets dat bovenop Android TV is gebouwd en is ontworpen om het u gemakkelijker te maken de gewenste inhoud te vinden. Voorbij zijn de dagen van het zoeken op een rommelig startscherm om een streamingdienst te vinden.

Voor de duidelijkheid: Google TV is een softwarelaag of interface die wordt uitgevoerd bovenop Android TV, het volwaardige besturingssysteem van Google voor settopboxen, streaming-apparaten en smart-tvs. Het is slimmer en bedoeld om de bestaande Android TV-ervaring te optimaliseren, zodat het intuïtiever en nuttiger is.

Maakt gebruik van Knowledge Graph, Google Assistant en machine learning

Google zei dat het bij het bedenken van Google TV de verschillende manieren bestudeerde waarop mensen media ontdekken, of het nu gaat om het zoeken naar een titel om doelloos te browsen, dus het verbeterde de Kenniskaart en gebruikt machine learning om beter te begrijpen hoe media in onderwerpen en genres kunnen worden ingesproken . Je ziet titels trending op Google Zoeken, of je kunt Google Assistent gebruiken om iets op te roepen. Je kunt het vragen om romantische of sciencefictionfilms te zoeken en het zou precies dat uit al je apps moeten laten zien.

Google TV ondersteunt ook live tv-services, te beginnen met YouTube TV in de VS. U kunt ook films en programmas die u vindt, toevoegen aan een volglijst.

Google TV werd als eerste gelanceerd op de nieuwe Chromecast met Google TV. Google heeft bevestigd dat andere Android TV-apparaten en tvs vanaf 2021 zullen upgraden naar Google TV. Momenteel zijn de enige tvs die naar verwachting de update krijgen, Sony Android-tvs. Over welke modellen is verder weinig bekend.

Google TV is ook live voor gebruikers van Android-telefoons in de VS. De Google Play Movies and TV-app is bijgewerkt op 30 september 2020 en heeft de nieuwe naam gekregen in de Google TV-app. Hiermee kunt u zoeken naar iets om films en tv-programmas te bekijken, kopen of huren en uw volglijst beheren.

Bekijk het aankondigingsbericht van Google voor Google TV voor meer details.

Geschreven door Maggie Tillman.