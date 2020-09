Google TV is een nieuwe entertainmentervaring, geen vervanging voor Android TV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft Google TV aangekondigd, wat het een nieuwe entertainmentervaring noemt. De nieuwe service maakt zijn debuut op de Chromecast met Google TV , wat de eerste keer is dat we de nieuwe kijk van Google op tv bekijken.

Android TV werd gelanceerd in 2014 en wordt gebruikt door enkele grote spelers op de tv-markt, zoals Sony en Philips en het ging oorspronkelijk allemaal om toegang krijgen tot apps. Er zijn meer dan 6500 apps die op Android TV draaien, maar in werkelijkheid gaan tv-ervaringen niet over apps, maar over die kernstreamingservices .

Google zegt dat Android TV als platform blijft, maar Google TV zal de gebruikersinterface zijn en het draait allemaal om het ontdekken van inhoud. In plaats van u alleen een rij met uw favoriete streamingdiensten te bedienen, biedt het de beelden aan en past deze aan om inhoud van die diensten voor te stellen.

Het zal je helpen om door te gaan met het bekijken van inhoud die je eerder hebt bekeken, het gaat inhoud voorstellen op basis van wat je eerder hebt bekeken en je kunt dingen doen zoals bladwijzers voor dingen om later te bekijken. U kunt zelfs dingen op uw telefoon bladwijzers maken voor uw Google TV.

De gebruikersinterface is aan de bovenkant onderverdeeld in tabbladen, met een tabblad Voor jou met voorgestelde inhoud, live films, shows en apps die het hoogste niveau voor navigatie bieden. U kunt ook zoeken, met volledige ondersteuning voor Google Assistant om ook te zoeken.

Omdat er Google Assistant-ondersteuning is (via de afstandsbediening op de Chromecast met Google TV) heb je ook toegang tot smart home-functies.

Google TV zal ook niet beperkt blijven tot de nieuwe apparaten van Google - het bedrijf heeft gezegd dat het in 2021 zal worden uitgerold naar Android TV-apparaten, dat het op alle Android TVs zal zijn en dat Google ons meer zal vertellen in 2021.

Het eerste beschikbare voorbeeld is echter de nieuwe Chromecast van Google, waar de Google TV-interface dat probleem van hoe je je Chromecast bedient, netjes oplost. Het nieuwe apparaat kan nu worden gereserveerd en kost £ 59,99.

Geschreven door Chris Hall.