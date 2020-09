Chromecast met Google TV en stemafstandsbediening nu officieel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft officieel de Chromecast met Google TV aangekondigd, het nieuwste tv-streamingapparaat dat de Chromecast-ervaring slimmer en gemakkelijker wil maken.

De grote verandering is dat de nieuwe Chromecast wordt geleverd met een afstandsbediening. Dat betekent dat u niet alles hoeft te casten dat u wilt bekijken, maar dat u kunt overschakelen naar de Chromecast en de afstandsbediening kunt gebruiken om door de nieuwe gebruikersinterface te navigeren - Google TV.

Google TV is geen vervanging voor Android TV , het is een aparte ervaring, vandaar dat dit Chromecast met Google TV is. Google beschrijft het als een ‘entertainmentervaring’ en belooft suggesties te doen voor wat je kunt bekijken in al je streamingdiensten en aanbevelingen te doen op basis van wat je bekijkt.

De afstandsbediening biedt niet alleen navigatie, maar biedt ook spraakondersteuning via Google Assistant , zodat je kunt zeggen wat je wilt kijken, je om suggesties kunt vragen of je kunt andere slimme apparaten voor thuisgebruik bedienen. Omdat het Google Assistant is, kun je ook je Nest Camera controleren en andere vragen stellen aan Google.

De afstandsbediening heeft knoppen voor Netflix en YouTube, terwijl de services en beschikbare apps in wezen dezelfde zijn als die op Android TV. In het VK betekent dit dat u BBC, ITV, My5 krijgt, maar geen All4. Grote services, zoals Disney +, worden uiteraard ondersteund.

Casten wordt nog steeds ondersteund, dus de functionaliteit van het vorige model is er nog steeds, hoewel er verrassend genoeg geen app-interface is voor Googles game-streamingdienst Stadia . Google zegt dat dit iets is dat in 2021 zal worden toegevoegd.

De Chromecast met Google TV ondersteunt 4K HDR-inhoud met 60 fps, met formaten zoals Dolby Vision en Dolby Atmos die worden ondersteund waar deze worden aangeboden door die streamingdiensten. Net als voorheen is de nieuwe Chromecast een eenvoudige en slanke dongle die rechtstreeks op de HDMI-poort van een tv kan worden aangesloten en via USB wordt gevoed. Vervolgens maakt het verbinding met wifi en kunt u zich aanmelden bij uw Google-account en andere accounts voor streamingdiensten.

Er komt een accessoirepakket dat ook een Ethernet-verbinding biedt, voor degenen die liever een bedrade verbinding dan een draadloze verbinding willen.

Om te concurreren met mensen als Roku en Amazon, kost de nieuwe Chromecast met Google TV £ 59,99 in het VK en $ 49,99 in de VS en is vanaf vandaag beschikbaar voor pre-order, in de algemene detailhandel vanaf half oktober.

Geschreven door Chris Hall.