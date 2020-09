Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is geen geheim dat Google zich klaarmaakt om een nieuwe Chromecast te lanceren. Het bedrijf plaagde niet alleen onlangs dat het apparaat zou worden onthuld tijdens het volgende hardware-evenement , maar de nieuwe Chromecast is ook verschillende keren gelekt, waaronder de meest recente op Reddit .

Redditor u / fuzztub07 beweerde dat hij voor $ 50 een ‘Chromecast met Google TV’-dongle had gekocht bij een lokale Walmart. Ze publiceerden afbeeldingen en video van de hardware en de handleiding en interface. Ze reageerden ook op tientallen vragen over het apparaat. Ze zeiden dat het een versie van Android TV draait (waarschijnlijk gebaseerd op Android 10), maar het is omgedoopt tot Google TV. Het wordt geleverd met een afstandsbediening, is 4K HDR-compatibel en kan worden gekoppeld met een Bluetooth-hoofdtelefoon. Er is geen Ethernet-poort.

De nieuwe Chromecast met Google TV ondersteunt streaming vanaf een mobiel apparaat of computer naar uw grote tv en biedt toegang tot een overvloed aan populaire apps en videostreamingdiensten. Van Netflix tot HBO Max, alle grote namen zijn beschikbaar. Er zijn zelfs muziekservices beschikbaar, zoals Spotify. De interface bevat spelcategorieën voor titels die ook met een afstandsbediening of een gamepad kunnen worden gespeeld, maar de gaming-service van Google, Stadia, wordt blijkbaar niet ondersteund.

Er zijn geen Ethernet-poort of ingebouwde IR-blasters, hoewel het wel HDMI-CEC ondersteunt voor het bedienen van de tv, samen met meerdere gebruikersaccounts.

De nieuwe Chromecast van Google, met de codenaam Sabrina, wordt naar verwachting op 30 september onthuld. Bekijk hier onze geruchtenoverzicht.

Geschreven door Maggie Tillman.