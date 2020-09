Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft eerder deze maand Android 11 uitgerold voor Pixel-apparaten en nu heeft het bedrijf Android 11 aangekondigd voor Android TV-apparaten. De software-update omvat prestatie- en privacyverbeteringen, verbeterd geheugenbeheer en meer nieuwe functies alleen voor grotere schermen.

"We hebben het de hele zomer naar 11 veranderd, in aanloop naar de lancering van Android 11 op mobiel", kondigde Google aan in een Android-ontwikkelaarsblog dat op 22 september 2020 werd gepubliceerd. "Nu, direct na de mobiele release, we lanceren Android 11 op Android TV om de nieuwste platformfuncties op het grote scherm te brengen. "

Android 11 voor Android TV introduceert een Auto Low Latency Mode, media-decodering met lage latentie, evenals een nieuw Tuner Framework met bijgewerkte Media CAS-ondersteuning en uitbreidingen van de HAL-implementatie van HDMI CEC. Google zei dat het ook uitgebreide gamepad-ondersteuning, stille opstartmodus voor systeemupdates, inactiviteitsmeldingen, OEM-configureerbare wake-keys, mew-frameworkfunctionaliteit voor het beheren van systeem-LEDs en fysieke microfoon-mute-knoppen en meer bevat.

U kunt de volledige lijst met veranderingen zien vanaf hier .

De Android 11-update wordt momenteel niet voor alle Android TV-apparaten uitgerold. Het komt als eerste aan voor een ADT-3-apparaat voor ontwikkelaars. Google zei dat andere apparaten, zoals het Nvidia Shield, de komende maanden Android 11 zullen krijgen.

Voor meer informatie over Android 11 voor mobiele apparaten, bekijk hier onze uitgebreide samenvatting van de platformupdate .

Geschreven door Maggie Tillman.