(Pocket-lint) - Google is van plan binnenkort een nieuwe Chromecast te lanceren met een Android TV-achtige ervaring, en het nieuwste lek biedt een nadere blik op de aankomende hardware en de afstandsbediening.

Dacht Google Chromecast te heten met Google TV, de volgende generatie streaming mediaspeler is opnieuw opgedoken via een paar afbeeldingen die zijn gepubliceerd door WinFuture . De nieuwe Chromecast staat naar verluidt intern bekend als Sabrina bij Google. Het is een eenvoudige, minimalistische dongle met een HDMI-stekker aan een korte, bevestigde kabel. Het heeft ook een knop aan de achterkant, waarschijnlijk om het apparaat te resetten, en een stekker. Dit specifieke lek toont ook de meegeleverde afstandsbediening.

winfuture.de

Eerdere lekken hebben een afstandsbediening afgebeeld met een andere knopindeling. Deze heeft echter bovenaan een D-Pad met knoppen voor terug, Assistent, thuis en dempen. YouTube heeft zelfs een eigen snelkoppeling naast een Netflix-knop. We kunnen ook stroom zien, een volumeknop en een ingangsschakelaar voor knoppen.

Het lijkt erop dat de toewijsbare sterknop van oudere lekken is verwijderd. We zullen zeker weten of het eind deze maand het definitieve ontwerp heeft gehaald, aangezien Google op 30 september een evenement houdt om de nieuwste hardware aan te kondigen. Google heeft zelfs een teaser uitgebracht die verwijst naar een nieuw Chromecast-product.

Geschreven door Maggie Tillman.