(Pocket-lint) - Het duurt niet lang voordat de vervanging van de Google Chromecast Ultra wordt aangekondigd.

Amerikaanse retailers hebben naar verluidt "Sabrina" (ook bekend als Google Chromecast Ultra 2 ) in hun interne systemen opgenomen voor een releasedatum van 30 september, en met een adviesprijs van minder dan $ 50.

Target heeft het zelfs vermeld onder de naam Google Chromecast met Google TV, wat extra gewicht geeft aan de speculatie over een naamswijziging van Android TV.

Dat laatste hoorden we voor het eerst in mei , met een sterk gerucht dat Android TV een rebranding zou krijgen, maar dit is het eerste "bewijs" dat aan het licht is gekomen.

Artem Russakovskii van de Android-politie tweette dat de details waren gevonden in de interne systemen van Target. Hij herinnerde eraan dat Google TV in feite het eerste besturingssysteem voor televisie en videomedia van het bedrijf was.

Nu intern systeem Target daalde Sabrinas de prijs naar $ 49,99 en noemde het naar "Google Chromecast met Google TV" (niet Android TV), het geven van benen Mays gerucht van @ 9to5Google over de rebranding van Android TV terug naar Google TV ( https: // t.co/HV1rfeo4bK ). - Artem Russakovskii (@ArtemR) 12 september 2020

Google TV werd voor het eerst gelanceerd in 2010 en werd in 2014 vervangen door Android TV. Nu lijkt het erop dat het op het punt staat terug te keren.

De nieuwe Google Chromecast met Google TV is de afgelopen maanden verschillende keren gelekt - voornamelijk onder de codenaam "Sabrina" - en zou een 4K HDR-dongle zijn met ondersteuning voor Dolby Vision. Het zal ook de eerste Chromecast zijn met een meegeleverde afstandsbediening, aangezien de andere werden bediend via smartphone-apps in plaats van een gebruikersinterface op het scherm.

Hopelijk horen we de komende week meer.

Geschreven door Rik Henderson.