De prijs van de Sabrina Chromecast Ultra 2 van Google is gelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende generatie van Googles Chromecast-lijn van tv-streaming-apparaten is een van die lanceringen die niet zo verrassend zullen zijn wanneer deze uiteindelijk wordt aangekondigd (denk aan Googles Pixel 4A voor een even niet verrassende onthulling).

Sabrina , de nieuwe streaming-dongle, is zeker goed op weg, maar een nieuwe golf van lekken heeft ons een heel belangrijke nieuwe informatiestroom opgeleverd: de prijs. Zoals gebruikelijk wanneer detailhandelaren technische voorraad in handen krijgen, of zelfs de details van nieuwe apparaten van tevoren ontvangen, verschijnen er vermeldingen in hun apparaatdatabase.

Dat is hoe het team van 9to5Google heeft gekregen wat blijkbaar een vermelding is van het prijssysteem van Home Depot, met een prijs van $ 49,99 gekoppeld aan een paar verschillende kleuren van de Sabrina-streamer.

Het is een prijs die de nieuwe Chromecast rond dezelfde prijs zou plaatsen als een Amazon Fire TV Stick of Roku Streaming Stick +, en die de prijs van de eerste Chromecast Ultra aanzienlijk zou ondermijnen.

De lijsten lijken ook te bevestigen dat "Sabrina" inderdaad een volledig onderdeel zal zijn van de naam van het apparaat, in plaats van alleen een interne codenaam.

Nadat de Home Depot-prijs was ontdekt, vond DroidLife een vergelijkbare vermelding op de website van Walmart, met de prijs $ 10 hoger, gevolgd door AndroidPolice die dezelfde prijs intern bij Target vond.

Dat betekent dat het een beetje onduidelijk is of de streamer $ 50 of $ 60 zal kosten, hoewel het verschil niet enorm is. Hoe dan ook, het suggereert dat het apparaat in dit stadium niet ver weg is, dus we verwachten binnenkort een aankondiging en release. In dit tijdperk van uitstel en vertragingen, reken er echter niet op dat het onmiddellijk is!

Geschreven door Max Freeman-Mills.