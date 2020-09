Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Chromecast werd oorspronkelijk aangekondigd in 2013 om tvs slim te maken door ze rechtstreeks op de HDMI-poort aan te sluiten en een reeks verbonden vaardigheden te bieden.

De meest recente versies - de Chromecast Ultra en de derde generatie Chromecast - werden respectievelijk in 2016 en 2018 aangekondigd, maar voldoen nog steeds aan het oorspronkelijke uitgangspunt om uw tv verbonden te maken.

Maar er gaan geruchten dat Google de Chromecast Ultra wil opschudden, met iets nieuws in de pijplijn, codenaam Sabrina. Het kan Chromecast worden genoemd met Google TV, omdat Google ernaar streeft het aanbod uit te breiden buiten de oorspronkelijke castingopdracht.

Hier is alles wat u moet weten, gebaseerd op lekken en geruchten tot nu toe.

30 september lanceringsevenement

De prijzen lekten naar $ 50 of $ 60

Google heeft een evenement geboekt voor 30 september en we verwachten dat het nieuwe apparaat wordt aangekondigd. We hebben onlangs ook lekken gezien van retailers die zeiden dat het vanaf 30 september beschikbaar zal zijn.

Wat de prijs betreft, suggereerden lekken aanvankelijk dat dit minder dan $ 80 zou bedragen. Deze zijn onlangs verder bevestigd, met vermeldingen bij Walmart, Home Depot en Target die Sabrina allemaal op $ 50 of $ 60 plaatsen. Ten slotte konden een paar Redditors zelfs de Chromecast met Google TV kopen bij een lokale Walmart en Home Depot in de VS. Ze hebben er $ 50 voor betaald, dus we twijfelen niet aan de prijs.

Het lijkt erop dat het doel hier is om te concurreren met Roku of Amazon, wat betekent dat het voor een lagere prijs moet komen dan de vorige versie van Chromecast Ultra.

Ovaal kiezelachtig ontwerp

Amlogic S905X2-hardware

Komt met afstandsbediening

Het bestaan van een nieuwe Chromecast, waarvan wordt gedacht dat deze de codenaam Sabrina heeft, verscheen voor het eerst in maart 2020. Die details beweerden dat de nieuwe Chromecast qua ontwerp vergelijkbaar zou zijn met de huidige Chromecast van de derde generatie, dus het wordt een gladde ronde schijf die verbinding maakt met uw tv via HDMI.

Het ontwerp ziet er verfijnd uit ten opzichte van de vorige iteratie van het ontwerp, iets meer passend bij een deel van het Google-hardware-ontwerp dat we recentelijk hebben gezien. We verwachten dat het in roze, witte en zwarte kleuren zal verschijnen op basis van gelekte marketingvideo. Er wordt gezegd dat het wordt aangedreven door Amlogic S905X2-hardware, die veel voorkomt op Android TV-apparaten.

Het wordt ook geleverd met een afstandsbediening, die naar verluidt eruitziet als een kruising tussen de Apple TV-afstandsbediening en de Google Daydream-afstandsbediening. Die afstandsbediening is afgebeeld in een aantal lekken, dus we kunnen zien dat hij bovenaan een directionele controller heeft, een Google Assistent-knop, YouTube- en Netflix-knoppen, evenals wat eruit ziet als bedieningselementen voor je tv, een huis en terug toetsen.

Op het apparaat zelf blijkt geen Ethernet-verbinding te zitten en de versie die door een Redditor is gekocht bood deze ook niet aan op de voeding (zoals bij de Chromecast Ultra).

Draait Android TV / Google TV

Staat installatie van Google Play-app toe

4K HDR, Dolby Vision, HLG

Google Assistent

De nieuwe Chromecast zal drastisch van richting veranderen in vergelijking met eerdere versies. Tot dusverre was Chromecast slechts een link tussen uw tv en online inhoud, waarbij u afhankelijk bent van een apart apparaat om het te bedienen, bijvoorbeeld uw telefoon of laptop.

Als nieuwe geruchten kloppen, zal de nieuwe Chromecast Android TV draaien, hoewel dat op zijn beurt kan worden omgedoopt tot Google TV. Dat geeft toegang tot services die momenteel openstaan voor Android TV - zoals installaties van entertainmentapps van Google Play - maar het betekent ook dat het een gebruikersinterface heeft die je kunt bedienen met de afstandsbediening.

Gelekte afbeeldingen van een marketingvideo laten een nieuwe gebruikersinterface voor Android TV op het apparaat zien, dus we vermoeden dat dit een nieuwe op inhoud gebaseerde focus zal verleggen. Er is ook sprake van slimme huisbediening, dus we vermoeden dat het meldingen van services zoals Nest zal integreren, een beetje zoals de Nest Hub , hoewel die ook gemakkelijk genoeg zouden kunnen worden bediend door Google Assistant.

Uit gelekte code hebben we ook geleerd dat het een low-latecy gaming-modus ondersteunt, waarbij tvs die de functie ondersteunen, kunnen worden overgeschakeld naar gamemodus via HDMI 2.1. Dat zou erop kunnen wijzen dat Sabrina Stadia gaat ondersteunen, dus je kunt direct overschakelen naar het gamingplatform van Google, hoewel een vroeg lek van iemand die het nieuwe apparaat kocht zei dat het Stadia niet ondersteunde.

We verwachten dat de Chromecast cast nog steeds ondersteunt zoals de huidige modellen, maar gemakkelijker toegang tot services biedt via directe afstandsbediening. Er wordt ook gemeld dat het een nieuwe versie van Android TV zal draaien die inhoud buiten apps verheft, om ontdekking een natuurlijkere ervaring te maken, om het beter te laten concurreren met Apple TV en Amazons Fire TV.

We verwachten nog steeds dat de nieuwe Chromecast alle formaten ondersteunt die het momenteel doet, maar dat het in het algemeen een krachtiger apparaat wordt - en er is bevestiging van Dolby Vision-ondersteuning door de lekken - en iets dat wordt ondersteund door de hardwarelekken. We verwachten ook HLG-ondersteuning.

Hier zijn alle details in chronologische volgorde voor de nieuwe Chromecast.

Een andere Redditor kon de nieuwe Chromecast vroeg in de VS kopen - deze keer was het bij een Home Depot in plaats van bij Walmart.

Oppps! Het lijkt erop dat de nieuwe Chromecast vroeg is verkocht aan een Redditor , dus alle details zijn nu uitgelekt.

Nieuwe lekken geven ons een compleet beeld van de Chromecast met Google TV.

Google heeft bevestigd dat het een lanceringsevenement zal organiseren en we verwachten dat de nieuwe Chromecast op dat evenement wordt gelanceerd.

Verschillende Amerikaanse retailers hebben de Chromecast met Google TV vermeld - wat suggereert dat dat de naam is - samen met een aantrekkelijke prijs.

De prijzen voor Sabrina worden een beetje duidelijker naarmate vermeldingen op verschillende winkelsites verschijnen, met een prijs van $ 50 of $ 60 .

Het nieuwe model lijkt te worden vermeld op de website van de FCC , wat aangeeft dat het klaar is in afwachting van een volledige lancering.

De ontwikkelaar preview van Android 11 voor Android TV werd verrassend vrijgegeven door Google en de nieuwe software bevestigt dat er een nieuwe Android TV-gebaseerde dongle bestaat. Een video in de software toont een apparaat in Sabrina-stijl dat op de achterkant van een tv is aangesloten, hoewel het alleen in hoofdlijnen wordt weergegeven.

Andere nieuwe geruchten suggereren Dolby Vision-ondersteuning, een gaming-modus met lage latentie (mogelijk om met Stadia te werken) en HDMI 2.1. Het lijkt dus een concurrent van Apple TV of Fire TV te zijn in plaats van een eenvoudig cast-apparaat.

Meer details zijn naar voren gekomen uit de Sabrina-code , inclusief hardware en ondersteuning voor een gaming-modus met lage latentie.

Een gedetailleerd lek heeft ons een goed beeld gegeven van wat we kunnen verwachten van het toekomstige apparaat van Google, met de codenaam Sabrina .

Verdere rapporten hebben gesuggereerd dat de nieuwe Google Chromecast Ultra Android TV zal draaien en een volledige gebruikersinterface biedt, waardoor het een veel toegankelijker apparaat is dan eerdere versies. Het kan ook naar Nest-branding gaan.

Volgens geruchten zou Google zijn tv-aanbod willen opschudden en in plaats daarvan het Android TV-systeem hernoemen naar Google TV.

Bij de FCC is een remote van Google gespot , vermoedelijk de remote voor een nieuwe Chromecast Ultra.

Hmmmm ... een Google Remote voor een onbekend apparaat is net door de FCC gegaan ... https://t.co/nz0xBG8AtL pic.twitter.com/6gEQ35nR7g - Janko Roettgers (@ jank0) 10 maart 2020

Rapporten van 9to5Google geven aan dat Google een tweede generatie Chromecast Ultra met een afstandsbediening plant . De afstandsbediening heeft een microfoon en een Google Assistent-knop, en op de nieuwe Chromecast kan ook Android TV worden uitgevoerd.

Geschreven door Chris Hall.