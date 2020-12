Tips en trucs voor Google Chromecast: Chromecast gebruiken en instellen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - U leest dit waarschijnlijk omdat u een Chromecast bezit, maar niet weet wat u ermee moet doen, behalve het casten van YouTube- of Netflix- videos van uw apparaat naar een tv. Nou, Pocket-lint is hier om te helpen.

U kunt Chromecast gebruiken om uw tv op magische wijze aan te zetten, lokaal opgeslagen video naar uw tv te streamen, websites te spiegelen en meer. Als u meer wilt weten over deze functies, hebben we verschillende tips uiteengezet die uw streamingervaring met Chromecast onmiddellijk zullen verbeteren.

Natuurlijk biedt de nieuwste Chromecast de volledige Google TV-ervaring, samen met een afstandsbediening, wat betekent dat je gemakkelijk toegang hebt tot al je favoriete programmas, maar hij zal veel meer doen dan dat.

U kunt tegelijkertijd uw tv en Chromecast inschakelen en zelfs overschakelen naar de juiste HDMI-ingang zonder ooit de afstandsbediening van uw tv aan te raken. Dit is mogelijk omdat Chromecast een veelgebruikte technologie ondersteunt die HDMI-CEC wordt genoemd. Hoewel de meeste HDTVs HDMI-CEC bieden, moet u de functie mogelijk inschakelen onder Tv-instellingen.

Zodra CEC is ingeschakeld op uw tv, kunt u alles casten vanaf uw computer en mobiele apparaat. Uw tv wordt automatisch ingeschakeld, schakelt vervolgens over naar de juiste HDMI-ingang voor Chromecast en begint uw inhoud te streamen.

Magie, toch?

U kunt apps zoals RealCloud Player, Plex, Beamer of Videostream gebruiken om video die op uw computer is opgeslagen, naar uw tv te casten. U kunt ook een sneltoets gebruiken. Download eerst de nieuwste versie van de Chrome-browser. Open vervolgens de browser en druk eenvoudig op Control + O (Chromebook en Windows) of Command + O (Mac).

Gebruik de pop-up om uw video te selecteren. Houd er rekening mee dat u bestanden kunt selecteren op uw lokale schijf, aangesloten externe schijf en zelfs netwerklocaties. Nadat u uw bestand heeft gekozen, zou het in uw browser moeten worden geladen. Ga naar het Cast-pictogram in de browserbalk en selecteer uw Chromecast om direct te beginnen met streamen.

We hebben al besproken hoe u lokale video die op uw computer is opgeslagen kunt streamen, maar deze tip is iets anders: u kunt fotos, muziek en videos die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen, naar uw tv sturen. Casten wordt ondersteund door veel Android-apps, waaronder Google Fotos, waarmee u fotos en videos rechtstreeks naar uw Chromecast kunt verzenden.

U kunt ook uw Android-telefoon of -tablet naar de tv spiegelen, wat betekent dat u alles wat er op uw mobiele scherm staat naar het grote scherm kunt streamen, zoals apps, of gewoon om een demo te doen. Op veel Android-apparaten staat de optie om te casten in het deelvenster Snelle instellingen boven aan het scherm. Veeg gewoon naar beneden, tik op het cast-pictogram en klaar is Kees.

Deze zou bekend moeten zijn bij Chromecast-gebruikers, maar het is nog steeds het vermelden waard voor alle nieuwkomers die lezen: je kunt alles wat je in de Chrome-browser bekijkt naar je tv stralen. U moet eerst de nieuwste versie van de Chrome-browser downloaden en vervolgens op het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek met de drie verticale stippen klikken voordat u Cast selecteert in de lijst met opties.

Er verschijnt een klein menu met een vak Bronnen in de linkerbenedenhoek. Klik op de pijl om opties weer te geven voor het casten van uw browsertabblad, uw volledige scherm of kies een bestand op uw computer. De tabbladoptie weerspiegelt uiteraard alleen wat zichtbaar is in uw browsertabblad, terwijl de volledige schermoptie uw volledige computerscherm weerspiegelt. Nadat u uw keuze heeft gemaakt, klikt u op de naam van uw Chromecast-apparaat om te beginnen met spiegelen.

Dit is echt een handige functie voor presentaties.

Het is leuk om vanaf je computer te casten. Maar u moet video en andere dingen altijd in de modus Volledig scherm in de Chrome-browser houden om ervoor te zorgen dat deze op volledig scherm op uw tv kan worden weergegeven. Dat is niet zo leuk, want het maakt spelen met je computer terwijl je tv kijkt onmogelijk.

Gelukkig is er een oplossing. Wanneer u cast vanuit uw Chrome-browser, drukt u op Alt + Tab om van taak te wisselen. Hierdoor wordt uw inhoud nog steeds op volledig scherm gestreamd ... maar op de achtergrond, zodat u uw computer vrijelijk kunt gebruiken.

Dit is een dwaze die je streamingervaring niet verbetert, maar je voelt je wel cooler. U kunt emoji- en tekensymbolen gebruiken om uw Chromecast-naam te veranderen in iets fantasierijkers. Open gewoon de Google Home-app en scrol omlaag naar uw Chromecast-apparaat.

Tik op het instellingenwiel in de rechterbovenhoek en selecteer Naam. Tik op het naamvak en je kunt de nieuwe naam invoeren. Typ wat je wilt en tik op "OK" als je klaar bent.

U kunt emoji toevoegen door ze simpelweg te kopiëren en in het apparaatnaamveld te plakken.

Facebook Live biedt ondersteuning voor de Cast-technologie van Google. Dat betekent dat je een Facebook Live-uitzending naar een tv kunt sturen. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat en de tv met Chromecast op hetzelfde wifi-netwerk zijn aangesloten.

Open vervolgens gewoon een Facebook Live-uitzending en klik op het Cast-pictogram dat op het scherm verschijnt. Het is alsof je andere inhoud vanaf je telefoon cast, zoals een YouTube-video, alleen is het een livestream op Facebook.

Met een beetje knowhow kun je je Google Home- of Nest-speakers veranderen in een spraakgestuurde controller.

De spraakgestuurde luidsprekers van Google zullen het herkennen wanneer u hen vraagt om Netflix- of Disney + -programmas af te spelen en met de juiste configuratie kunt u uw tv met uw stem bedienen. Je kunt zijn assistent vragen om afleveringen over te slaan, het afspelen te pauzeren en te hervatten, ondertiteling in te schakelen en zelfs terug te spoelen wat je aan het kijken bent.

Om aan de slag te gaan, heb je een van de Nest-apparaten en de nieuwste versie van de Google Home-app nodig. Je hebt ook een Chromecast-apparaat nodig dat op je tv is aangesloten. Je hebt dan een Netflix / Disney-account nodig om te linken naar je Google Home. Ga in de Home-app naar het pictogram "+" in de linkerbovenhoek> Videos. Koppel vanaf daar uw Netflix / Disney-account aan uw Google-account.

Houd er rekening mee dat u dit allemaal ook kunt doen met YouTube-videos. Het enige dat u hoeft te doen, is inloggen op uw YouTube-account via de Google Home-app. Als je klaar bent, kun je Netflix of YouTube bedienen met je Google Home. Je kunt dingen zeggen als OK Google, speel House of Cards van Netflix af op mijn tv of OK Google, pauzeer Stranger Things op mijn tv of Speel John Oliver-videos van YouTube af op mijn tv.

Chromecast vereist een sterke wifi-verbinding. Google heeft een Ethernet-adapter voor Chromecast Ultra of Chromecast met Google TV die het overwegen waard kan zijn als je een zwak wifi-signaal hebt. De adapter lijkt op het Chromecast-netsnoer, maar het stekkeruiteinde heeft een kleine Ethernet-poort om een Ethernet-kabel aan te sluiten. Je vindt het in de Google Store.

Zorg ervoor dat de Ethernet-kabel ook op uw modem is aangesloten en sluit vervolgens het USB-uiteinde van de adapter aan op de Chromecast en sluit de Chromecast aan op de HDMI-poort op uw tv.

U kunt uw eigen fotos gebruiken - of u kunt kiezen uit de geselecteerde afbeeldingen van Google - om uw Chromecast-achtergrond te wijzigen. Selecteer in de Google Home-app de Chromecast die u wilt aanpassen en tik op het instellingenmenu in de rechterbovenhoek. Selecteer daar Ambient Mode. U kunt albums kiezen uit Google Fotos, Facebook-albums of Flickr.

U kunt gasten Chromecast laten gebruiken zonder ze toegang te geven tot uw wifi. Zet uw Chromecast gewoon in de gastmodus in de apparaatinstellingen en iedereen met de Cast-app kan casten zodra de optie op hun apparaat wordt weergegeven (als ze zich binnen 7 meter van de Chromecast bevinden).

U hoeft deze tip misschien nooit te gebruiken, maar het is toch handig om te weten: als uw Chromecast een probleem ontwikkelt waarbij deze niet of niet goed werkt, kunt u het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen .

Open gewoon het menu Instellingen in de Chromecast-app op uw pc, Mac of mobiele apparaat, open vervolgens het vervolgkeuzemenu rechtsboven en selecteer Fabrieksinstellingen herstellen. Gemakkelijk. U kunt ook de fabrieksinstellingen herstellen door de knop van de Chromecast 25 seconden ingedrukt te houden.

