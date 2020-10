Wat is Google Chromecast en waarom zou het u iets kunnen schelen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Chromecast is een apparaat en systeem dat u kunt gebruiken om dingen van het ene apparaat naar het andere te verzenden.

Het is gemakkelijk te achterhalen, in te stellen en te gebruiken. Hiermee kun je een YouTube-video op je telefoon naar een tv sturen, of je kunt een website op je computer naar je tv sturen. En dat zijn slechts twee van de mogelijkheden.

Om u te helpen leren wat Google Chromecast is, hoe het werkt en wat u ermee kunt doen, hebben we alles uitgelegd wat u moet weten over de betaalbare HDMI-dongle.

Chromecast is een reeks dongles voor je televisie, die je aansluit op de HDMI-poort van de tv om slimme functies aan je tv toe te voegen, zoals Netflix-streaming bijvoorbeeld. De Chromecast maakt verbinding met je thuisnetwerk en is vervolgens te bedienen met je smartphone. Hiermee kun je een entertainment-app op je telefoon openen en - via Chromecast - content op je tv afspelen.

Belangrijk is dat het het Google Cast-protocol gebruikt om die inhoud op uw tv te krijgen, dus er moet ondersteuning zijn van de bron die u gebruikt. Services zoals Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Chrome (de browser), Android en vele anderen ondersteunen Google Cast.

Google lanceerde de eerste Chromecast in 2013, heeft deze in 2015 geüpdatet met de Chromecast 2 en vervolgens weer 2018 met de derde generatie Chromecast. Hoewel ze allemaal full HD-inhoud ondersteunen, zijn deze Chromecast-modellen steeds sneller geworden, met sterkere wifi om een betere verbinding te behouden.

In 2016 introduceerde Google de Chromecast Ultra , die identiek werkt als zijn voorgangers, maar de mogelijkheid biedt om 4K-streams te casten. Chromecast Ultra ondersteunt ook Ethernet- en Wi-Fi-connectiviteit, om ervoor te zorgen dat je een verbinding hebt die goed genoeg is voor die veeleisendere streams. Chromecast Ultra wordt nog steeds gebruikt, omdat dit het apparaat is om Google Stadia op je tv te krijgen .

Google bood ook de Chromecast Audio aan . In tegenstelling tot de andere drie Chromecasts ondersteunt het geen video, maar met audio kun je draadloos casten naar luidsprekers en verbinding maken via een 3,5 mm-verbinding, hoewel deze versie niet overal verkrijgbaar is, vooral omdat het casten van audio breed wordt ondersteund door slimme luidsprekers direct.

Het belangrijkste om te beseffen over casten is dat het niet gaat om het verzenden van de inhoud van je telefoon naar de Chromecast-dongle. In de meeste gevallen gebruikt u uw telefoon om het Chromecast-apparaat te vertellen welke inhoud moet worden afgespeeld door deze naar de bron te wijzen. Chromecast gebruikt vervolgens zijn eigen verbinding om die stream in de best mogelijke kwaliteit op te halen.

Dat betekent dat als je een Chromecast Ultra aansluit op bijvoorbeeld een 4K tv, deze 4K content afspeelt die je niet op je telefoon kunt bekijken.

Als u echter uw telefoon op de tv spiegelt of een website bekijkt, stuurt u die rechtstreeks vanaf uw telefoon of computer rechtstreeks naar de Chromecast en moeten beide verbonden blijven. Dit is het geval als u het scherm van uw Android-apparaat, een tabblad uit Chrome of uw Chromebook-desktop in een behuizing plaatst.

Om Chromecast te laten werken, moet u deze op een HDMI-ingang van een tv / scherm aansluiten en op een voeding aansluiten. Op Chromecast kan dit een USB-aansluiting aan de achterkant van uw tv zijn. Voor Chromecast Ultra moet het een stopcontact zijn, anders is er niet genoeg stroom om te werken.

Je hebt ook een compatibel Android-apparaat of iOS-apparaat nodig waarop de nieuwste versie van de app, nu Google Home genaamd, is geïnstalleerd, of je hebt een compatibele Windows-computer, Mac of Chromebook nodig waarop de nieuwste versie van de Chrome-browser is geïnstalleerd. De Google Home-app is dezelfde app die je gebruikt om andere Google-hardware te bedienen, zoals Nest Hub, en om smarthome-functies in te stellen die je via je telefoon kunt bedienen.

Het is belangrijk dat uw Chromecast en apparaat of computer zijn verbonden met hetzelfde wifi-netwerk. Anders kunt u niet naar uw tv casten.

Chromecast instellen is heel eenvoudig. Het proces omvat het aansluiten van uw Chromecast op de HDMI-poort van uw tv en een voedingsbron (via USB op uw tv of een stopcontact), vervolgens de mobiele app Google Home op uw mobiele apparaat installeren om het installatieproces te starten en de installatie van de app volgen. instructies.

De app vindt automatisch uw Chromecast en vraagt u om deze te verbinden met hetzelfde wifi-netwerk dat is verbonden met uw mobiele apparaat.

U kunt Chromecast ook configureren om met uw computer te werken. Installeer gewoon de Chrome-browser op de computer en ga vervolgens vanuit de browser naar chromecast.com/setup om Chromecast in te stellen (of u kunt snel de Google Cast-extensie installeren).

Met Chromecast kun je films, tv-programmas en fotos van Cast-apps casten op Android-smartphones en -tablets, iPhones en iPads. U kunt ook hele sites of tabbladen casten vanuit de Chrome-browser op Windows-computers, Macs en Chromebooks. Gebruik de Google Home-app of Google Cast-browserextensie om uw Chromecast te beheren.

Belangrijk is dat er geen gebruikersinterface en geen afstandsbediening vereist is - alle controle komt van uw telefoon of computer.

U kunt ook uw Android-scherm naar uw tv casten, of van bepaalde apps op uw telefoon naar uw Chromecast, om bijvoorbeeld muziek of fotos te delen.

Het enige dat u hoeft te doen - nadat u Chromecast heeft ingesteld - is op de Cast-knop te tikken in een app met Cast, zoals YouTube, en de inhoud wordt onmiddellijk op uw grote tv weergegeven.

Vanuit de Chrome-browser op je computer kun je ook op het Cast-icoon tikken in een videospeler zoals YouTube. Je vindt het Cast-icoon ook in je Chrome-browser.

Als je eenmaal aan het casten bent, onthoud dan dat alle bedieningselementen dan van je telefoon komen - dus als je wilt afspelen of pauzeren of overslaan, doe je dat op je telefoon.

Casten naar uw tv is een eenvoudige manier om op een groot scherm van uw mobiele apps te genieten. U kunt uw mobiele apparaat of tablet als afstandsbediening gebruiken en alles bedienen, van afspelen tot volume.

In de Google Home-app kun je op Whats On tikken om door inhoud te bladeren van Cast-apps die je al hebt geïnstalleerd. U kunt ook op Apps downloaden tikken om apps met Cast te vinden die u nog niet hebt geïnstalleerd.

Enkele van de grote apps zijn:

Netflix

Amazon-video

Spotify

HBO nu

Hulu

Angry Birds met vrienden

Bekijk ESPN

Google Fotos

YouTube

PBS Kids

Zenuwtrekking

Pandora

BBC iPlayer

en duizenden meer

Er zijn veel entertainmentopties om te casten, maar het is echt een optie om Chromecast te gebruiken om je fotos vanaf je telefoon te delen.

Sommige websites zijn geschikt voor Cast. Momenteel zijn YouTube, Netflix, Google Play Movies en meer geschikt voor Cast, en Google zei dat het voortdurend nieuwe toevoegt. Je weet of een website geschikt is voor casten als je de cast-knop op de website in de videospeler ziet. Voor sites die niet geschikt zijn voor Google Cast, kunt u de Cast-extensie gebruiken om de inhoud op uw tv te bekijken.

Chromecast is geweldig, maar het kan enkele problemen hebben. Hier is de belangrijkste uitsplitsing:

Chromecast wordt niet vermeld als castoptie: Als u uw Chromecast niet kunt zien, start u deze opnieuw op. Het is waarschijnlijk dat het niet is verbonden met het netwerk en als het opnieuw wordt opgestart, zal het opnieuw verbinding maken met het netwerk.

Chromecast maakt geen verbinding met je wifi: als je Chromecast helemaal geen verbinding maakt, kan hij moeite hebben om een verbinding te vinden. Het beste wat u kunt doen, is de Chromecast dichter bij uw wifi-router plaatsen, misschien op een andere tv. Vervolgens kunt u het verbinden en ervoor zorgen dat de software is bijgewerkt, enzovoort. Als alternatief heb je misschien een wifi-booster nodig.

Je telefoon biedt geen casten vanuit een compatibele app: je moet het pictogram zoeken in de app die je wilt casten (normaal gesproken rechtsboven in de app of de video) om de cast te starten. Als je het niet kunt vinden en je gebruikt een app die casten ondersteunt, zoals Netflix, dan is je telefoon waarschijnlijk niet verbonden met het netwerk of is de Chromecast offline. Als uw telefoon niets detecteert om naar te casten, wordt er geen pictogram weergegeven.

Je hebt geen controle over het casten als je eenmaal bent begonnen: dit kan een probleem zijn: je begint met casten en op een bepaald moment tijdens de show biedt je telefoon je geen controle meer. Als je bijvoorbeeld Netflix kijkt, kun je de cast niet stoppen en zal hij nog een paar afleveringen doornemen. Probeer uw telefoon opnieuw op te starten of probeer op een ander Android-apparaat te zoeken, wat zou kunnen zeggen dat er iets wordt gecast. Als al het andere niet lukt, moet u uw Chromecast mogelijk gewoon uitschakelen.

De kwaliteit van de Chromecast ziet er slecht uit: Chromecast speelt automatisch de hoogst mogelijke kwaliteit uit de stream. Als het er blokkerig uitziet, komt dat waarschijnlijk doordat uw netwerkverbinding niet goed is. Zorg er ook voor dat de HDMI-instellingen op uw tv correct zijn voor de kwaliteit die u probeert te streamen.

