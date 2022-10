Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De PBS America player is nu beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, als onderdeel van de Freeview Play line-up van gratis on demand tv-diensten.

Het wordt momenteel uitgerold over alle tv's en apparaten met Freeview Play en biedt documentaire, feitelijke en kunstprogramma's om te streamen.

Het omvat inhoud zoals Frontline en de vele series over de Amerikaanse geschiedenis van de bekende filmmaker Ken Burns.

"We zijn verheugd om de lanceringspartner van PBS America in het Verenigd Koninkrijk te zijn," zei de chief commercial officer voor Freeview Play, Deep Halder.

"We zijn nu de thuisbasis van elf on-demand players, met meer dan 95 procent van de meest bekeken Britse programmering, naast nieuwe exclusieve titels, allemaal gratis. Er is nog nooit een beter moment geweest om Freeview Play-kijker te worden."

Freeview Play biedt ook toegang tot on demand en catch-up content via BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5, UKTV Play, CBS Catchup Channels UK, Legend, STV Player, POP Player en BBC Sounds. U kunt terugklikken in de elektronische programmagids van Freeview op uw tv en programma's starten die u misschien hebt gemist.

De diensten zijn ook te vinden via de Explore Freeview Play-interface op kanaal 100.

Het is beschikbaar op veel digitale tv's en free-to-air set-top-boxen in het Verenigd Koninkrijk. In de productlijst van Freeview kunt u controleren of uw toestel in de lijst van fabrikanten is opgenomen.

Geschreven door Rik Henderson.