(Pocket-lint) - De Explore Freeview Play-app voor smart-tv's is vernieuwd met een frisse nieuwe look, een extra boxsets-sectie en uitgebreide aanbevelingsgenres.

Er is nu ook de mogelijkheid om verlanglijstjes samen te stellen in een nieuw Mijn Shows-gedeelte.

In het nieuwe design is de witte achtergrond vervangen door een donkerder thema en is het beeldmateriaal uitgebreid om de inhoud beter tot zijn recht te laten komen.

Er is een speciale boxsets-sectie toegevoegd, waarnaar kan worden genavigeerd via de menubalk boven aan het scherm. Hier vindt u volledige series om te bekijken van alle Freeview-partners, waaronder BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 en UKTV Play. Door de boxsets op dezelfde plaats te zetten, is het makkelijker om de shows en seizoenen te vinden die u wilt bekijken zonder dat u elke app apart hoeft te openen.

De zoek- en aanbevelingstools van Freeview zijn ook verbeterd in Explore Freeview Play. U krijgt nu aanbevolen shows in verschillende extra genres, waaronder eten, muziek en kunst, wetenschap en natuur, en geschiedenis. Ze zijn toegevoegd aan de bestaande aanbevelingen line-up in komedie, drama, entertainment, enz.

"We zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen en toevoegen van nieuwe gratis functies, zodat we consumenten uitstekende waarde kunnen bieden," aldus Owen Jenkinson van Freeview Play.

Explore Freeview Play is gemakkelijk toegankelijk via kanaal 100 op Freeview Play-compatibele smart-tv's.

Geschreven door Rik Henderson.