Wat is Freeview Play en hoe kan ik het krijgen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Freeview Play is Freeview, maar niet zoals u het kent.

Net als YouView / BT TV omarmt Freeview Play online inhoud naast lineaire tv. Er is nu ook een mobiele Freeview Play-app die on-demand tv rechtstreeks in de elektronische programmagids aanbiedt, zodat u niet door individuele inhaal-apps hoeft te jagen.

Om u te helpen grip te krijgen op wat Freeview Play te bieden heeft en wanneer en waar u het kunt zien, hebben we deze snelle en handige gids samengesteld.

Basic Freeview is het gratis digitale tv-aanbod voor de overgrote meerderheid van Britse televisietoestellen en een even groot aantal settopboxen. Het biedt veel standaarddefinitiekanalen, HD-kanalen en Freeview + als standaard voor persoonlijke video-opnames.

Freeview Play voegt verbonden services toe aan de mix, zodat je binnen de EPG terug kunt scrollen door de afgelopen zeven dagen van programmeren en shows kunt selecteren die je via internet gestreamd wilt bekijken en die je misschien hebt gemist. Tot dusver zijn er meer dan 11 miljoen apparaten verkocht met de op het VK gerichte technologie.

De technologie is een open standaard, wat betekent dat fabrikanten de beleving op elke gewenste manier kunnen skin, zolang ze zich aan de afgesproken normen houden: de Freeview Play-branding moet bijvoorbeeld prominent blijven.

Freeview heeft samenwerkingsverbanden met een aantal hardwarefabrikanten, waaronder die die tvs en settopboxen maken. Fabrikanten zijn onder meer Panasonic, LG, Philips, Sony, Toshiba, Manhattan en Hisense.

Je kunt hier een volledige lijst bekijken van apparaten met Freeview Play die tot nu toe zijn uitgebracht

Er zijn geen kosten verbonden aan Freeview Play die verder gaan dan het kost om de apparatuur te kopen. Dus in tegenstelling tot Sky of Virgin Media zijn er geen abonnementen, omdat alles gratis kan worden uitgezonden of gratis kan worden gebruikt bij het inhalen.

Freeview Play biedt geïntegreerde toegang tot de belangrijkste Britse tv-inhaalservices: BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5 en de app UK TV Play. Met Britse tv kun je programmas van Dave, Yesterday, Really en Drama inhalen. Er is ook inhaalinhoud van de Britse kanalen van CBS, waaronder CBS Reality. U kunt nu ook inhoud van BBC Sounds krijgen, inclusief toegang tot de 50 BBC-radiostations en inhoud op aanvraag.

Freeview Play biedt 20.000 uur gratis inhaal-tv-inhoud (exclusief live tv) volgens de organisatie erachter, die ook zegt dat Amazon Prime 22.600 uur biedt en Now TV 12.600 uur.

En dat is een aanvulling op de standaard Freeview-kanalenlijst - er zijn nu 70 tv-kanalen, 15 gratis HD-kanalen en meer dan 25 radiostations beschikbaar op het platform.

Freeview Play biedt geen afzonderlijke streaming-apps zoals Netflix of Amazon Prime Video.

Er is echter ook niets dat fabrikanten ervan weerhoudt om aanvullende services op hun eigen Smart-platforms op te nemen, wat een zekere mate van differentiatie biedt tussen degenen die de hardware leveren.

Humax neemt bijvoorbeeld Netflix op in zijn Freeview Play-boxen, terwijl tvs die Freeview Play gebruiken, tal van andere Smart TV-services bieden buiten de Freeview Play-ervaring. LG heeft bijvoorbeeld het volledige webOS smart tv-platform naast de Freeview Play-functies.

Freeview Explore is een service die u de beste dagelijkse inhoud biedt van de on-demand kanalen die beschikbaar zijn op Freeview Play. Het heeft een eigen tabblad in het hoofdmenu van Freeview Play en verdeelt aanbevolen inhoud in 10 categorieën.

Inhoud is echter niet gebaseerd op uw kijkgedrag, maar wordt eerder bepaald door de omroepen zelf, dus u zult eerder niche-inhoud vinden.

Freeview heeft nu een mobiele app waarmee je live kunt streamen vanaf de BBC, ITV en Channel 4 en toegang hebt tot on-demand content van BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 en UKTV Play. De app heeft geen abonnement, dus je kunt hem ook gebruiken als je geen Freeview Play-settopbox of tv hebt.

Nieuwe functies in de app zijn onder meer Plan mijn week, zodat je je eigen persoonlijke kijklijst kunt samenstellen, een recent bekeken sectie kunt samenstellen en snel naar favoriete kanalen kunt zoeken.

Voor slechtzienden en slechthorenden. Freeview Play heeft nu ook een toegankelijke tv-gids uitgebracht via kanaal 555. Het bevat tekst-naar-spraak, schermvergroting en inhoudfiltering, naast een gebruikersinterface met hoog contrast, indien nodig.

Wanneer u 555 selecteert, wordt u gevraagd hoe u toegang wilt krijgen tot de gids - of dat nu via tekst-naar-spraak is of alleen door programmas met ondertitels weer te geven.

Een volledige lijst met ondersteunde apparaten voor de toegankelijke tv-gids is beschikbaar op de Freeview-site .

Geschreven door Rik Henderson en Dan Grabham.