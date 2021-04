U kunt nu inzoomen op Portal TV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoom is nu beschikbaar op de Portal TV van Facebook, dus u kunt vanuit uw luie stoel via de immens populaire app voor videogesprekken praten.

Het werd eerder in oktober vorig jaar geïntroduceerd op andere Facebook Portal-apparaten, waaronder het origineel, Portal + en Portal Mini. Nu kan het apparaat dat op uw televisie wordt aangesloten, ook Zoom- oproepen plaatsen.

GoToMeeting is ook toegevoegd, zodat degenen die het gebruiken terwijl ze thuis werken, de service nu op een groter scherm kunnen gebruiken.

Sommigen geven er natuurlijk de voorkeur aan om de eigen videobelservice van Facebook te blijven gebruiken via hun Portal TV-apparaat, en dat is prima. Door Zoom toe te voegen, biedt het echter keuze, zodat u op meerdere platforms contact kunt houden met vrienden, familie of collegas zonder dat u meerdere apparaten nodig hebt.

Facebook heeft vorig jaar Netflix ook aan het apparaat toegevoegd. Hopelijk volgen er binnenkort meer apps.

De Portal TV heeft een door AI aangedreven slimme camera die automatisch pannen en zoomt terwijl je door de kamer beweegt. Het heeft ook een opstelling met meerdere microfoons, zodat oproepen duidelijk en vervormingsvrij zijn (afhankelijk van de internetbandbreedte).

Het kan via HDMI op een tv worden aangesloten en wordt ook geleverd met een reeks kindvriendelijke, interactieve verhalenboeken. U kunt hier meer informatie vinden in onze volledige recensie .

Geschreven door Rik Henderson.