Facebook Portal krijgt Netflix en Zoom

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook heeft ondersteuning voor Netflix toegevoegd aan zijn Portal TV-apparaat, waarbij de eerder beloofde Zoom-app voor videogesprekken nu ook beschikbaar is op Portal , Portal + en Portal Mini.

Netflix is toegevoegd om de lijst met Portal TV- streamingdiensten uit te breiden, die al Amazon Prime Video en, in de VS, Showtime en Sling TV omvat. De nieuwste service is beschikbaar in "alle landen waar Portal wordt verkocht": Australië, Canada, Frankrijk, Italië, Nieuw-Zeeland, Spanje, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Er komt ook een nieuwe afstandsbediening met one-touch-knoppen voor Netflix, Prime Video en Facebook Watch. Het wordt geleverd met nieuwe Portal TV-units en zal in de "komende weken" afzonderlijk verkrijgbaar zijn.

Zoom on Portal werd in augustus geplaagd, maar is nu beschikbaar. Het kan maximaal 25 mensen tegelijk op het scherm weergeven en is weer beschikbaar waar Portal wordt verkocht.

Andere nieuwe toevoegingen zijn onder meer nieuwe verhalen voor de Story Time Library, waaronder Thank You, Omu !, A Kids Book About Belonging en Grandmas Purse.

AR-versies van enkele Dr Suess-klassiekers komen dit najaar uit, waaronder Hop on Pop en Er is een Wocket in mijn zak!

squirrel_widget_167459

Portal is nu in verschillende vormen beschikbaar - het biedt een eenvoudige videogesprekdienst op speciale apparaten en via een tv-add-on.

Geschreven door Rik Henderson.