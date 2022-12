Disney+ Basic met advertenties nu beschikbaar in de VS

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Disney heeft officieel zijn advertentie-ondersteunde plan voor Disney+ gelanceerd.

De nieuwe Disney+ Basis formule, die een maand geleden werd aangekondigd, kost $7,99 per maand. Dat is 3 dollar minder dan Disney+ Premium, maar met reclame van meer dan 100 merken voor alle gestreamde inhoud.

Bovendien hebben Disney+ Basic-abonnees geen toegang tot sommige Premium-functies, zoals downloads voor offline kijken en GroupWatch. Dolby Atmos-audioweergave is momenteel ook alleen beschikbaar voor Premium-abonnees.

In tegenstelling tot sommige andere streamingdiensten met advertentie-ondersteunde tiers, maakt Disney+ wel 4K Ultra HD-beelden met HDR10 / Dolby Vision mogelijk voor zijn Basic-leden. Het omvat ook profielen, ouderlijk toezicht, gelijktijdige streaming op maximaal vier apparaten en toegang tot de volledige bibliotheek van shows en films.

Een Disney+ Premium-abonnement kost $ 10,99 per maand, $ 109,99 voor een jaar in de VS.

Er zijn ook andere manieren om een abonnement op Basic te nemen, waaronder Hulu en ESPN+.

Een Disney Bundel Duo Basic pakket bevat Disney+ (met advertenties) en Hulu (met advertenties) voor $9,99 per maand. Een Disney Bundel Trio Basic pakket bevat Disney+ (met advertenties), Hulu (met advertenties) en ESPN+ (met advertenties) voor $12,99 per maand.

Er is ook een Hulu (met advertenties) + Live TV-pakket dat Hulu (met advertenties) + Live TV, Disney+ (met advertenties) en ESPN+ (met advertenties) omvat voor $ 69,99 per maand.

Momenteel bieden het VK, Europa en de meeste andere Disney+ gebieden buiten de VS geen tier met advertenties.

Geschreven door Rik Henderson.