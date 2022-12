EE Pocket-lint Awards 2022: TV-streamingdienst van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Entertainment-streamingplatforms blijven groeien en er zijn nu meer opties dan ooit om de nieuwste en beste content rechtstreeks naar je tv, laptop of smartphone te streamen.

Het is een felbevochten categorie met tal van uitstekende opties die om de toppositie strijden.

Met de vooruitgang in niet alleen de kwaliteit van de exclusieve inhoud die voor deze diensten wordt geproduceerd, maar ook verbeteringen in de gebruikerservaring en de kwaliteit van de streams, is er veel om rekening mee te houden.

Maar bij onze jaarlijkse EE Pocket-Lint Awards kan er maar één kampioen zijn. Hier zijn de resultaten voor 2022.

TV-streamingdienst van het jaar: Disney+

Disney+ bestaat nog niet zo lang als sommige van de andere kanshebbers, maar in relatief korte tijd heeft het platform zichzelf gecementeerd als een must-have abonnement voor fans van bijna elk genre. Dit geldt vooral voor Marvel-fans, Star Wars-fans en natuurlijk Disney-fans.

Met een aantal van de beste originele programma's die er zijn, waarvan het grootste deel beschikbaar is in 4K met Dolby Vision en Dolby Atmos, levert Disney+ uitstekende inhoud met een uitstekende getrouwheid.

Of u nu de voorkeur geeft aan de grimmige ruimteavonturen van Star Wars Andor, de komische nostalgie van Chip 'n' Dale Rescue Rangers of de duistere vreemdheid van Marvel's Moon Knight, er is echt voor elk wat wils op Disney+.

Zeer geprezen: Netflix

Er is een reden dat Netflix een van de populairste streamingdiensten is, en dat is niet omdat het een van de oudste is, maar omdat het consequent een aantal van de beste originele programma's levert.

In 2022 zagen we Stranger Things die de wereld blijft veroveren, de verbluffende conclusie van Ozark en eindelijk de cultfavoriet Russian Doll - om maar een paar programma's te noemen in een absoluut vol programma.

Netflix lanceerde dit jaar ook zijn nieuwe advertentie-ondersteunde tier, een goedkopere optie om zijn toch al massale publiek uit te breiden.

De beste van de rest

Hoewel Disney+ onze toppositie innam en Netflix op de tweede plaats eindigde, brachten onze andere genomineerden in 2022 nog steeds veel op tafel. Amazon Prime Video bleef uitstekende originele shows zoals Lord of the Rings: The Rings of Power en The Boys. Apple TV+ bracht ons hits als Severance en Ted Lasso. BBC iPlayer bracht ons 4K HDR-programma's zonder abonnement. En tot slot bracht Now ons Sky Originals en HBO-hits als House of the Dragon.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Geschreven door Luke Baker. Bewerken door Britta O'Boyle.